Нуну Эшпириту Санту: Кейн с нами. Пообщаюсь с ним как можно скорее

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту рассказал о возвращении форварда Харри Кейна в лондонскую команду:

"Харри с нами. Сейчас он на карантине, провел первый день под наблюдением научных работников, но он с нами.

Я пообщаюсь с ним как можно скорее", – сказал тренер.