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Нуну Эшпириту Санту: Кейн с нами. Пообщаюсь с ним как можно скорее

Англия
(1 голосов)

Тренер пока не многословен

Нуну Эшпириту Санту: Кейн с нами. Пообщаюсь с ним как можно скорее

The Times

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту рассказал о возвращении форварда Харри Кейна в лондонскую команду:

"Харри с нами. Сейчас он на карантине, провел первый день под наблюдением научных работников, но он с нами.

Я пообщаюсь с ним как можно скорее", – сказал тренер.

Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к форварду со стороны "Манчестер Сити", а также о его желании уйти с команды.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
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Источник:
Goal.com

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