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Нуну Эшпириту Санту: Кейн с нами. Пообщаюсь с ним как можно скорее
Тренер пока не многословен
The Times
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту рассказал о возвращении форварда Харри Кейна в лондонскую команду:
"Харри с нами. Сейчас он на карантине, провел первый день под наблюдением научных работников, но он с нами.
Я пообщаюсь с ним как можно скорее", – сказал тренер.
Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к форварду со стороны "Манчестер Сити", а также о его желании уйти с команды.
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Источник:Goal.com
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