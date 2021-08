С такой "игрой" гости могли и не приезжать, результат вышел бы таким же. Челси – Кристал Пэлас 3:0

Премьер-лига вернулась и на уютный "Стэмфорд Бридж"! Лондонскому стадиону, как и всем остальным английским аренам, крайне не хватало заполненных трибун. "Челси" выдал бодрый матч, даже несмотря на поединок с "Вильярреалом" посреди недели. Тухель не побоялся поставить в состав Трево Чалобу, правым вингбеком стал Аспиликуэта – Сесар часто страховал очень открытый центр, в отсутствие Канте представленный связкой Жоржиньо-Ковачич. Выбор Виейра мы полностью угадали в анонсе к матчу, у "Пэлас" все читалось.

"Челси" отлично провел первый тайм. Низовая игра, много передач разной степени сложности, постоянные попытки быстро вернуть себе мяч после потери. С ударами Пулишича головой и Маунта со штрафного Гуайта справился, во время выстрела Ковачича, новой восьмерки "синих", участие голкипера уже не потребовалось. "Пэлас" не мог атаковать, ведь все 10 полевых футболистов "пенсионеров" буквально замкнули гостей на их половине поля.

За счет антропометрии оборона Виейра успешно отбивались от навесов и прострелов, однако перед штрафной площадкой защитники Патрика не поспевали за юркой атакующей группой хозяев. Как правило, часто в таких случаях на помощь фавориту приходят прямые удары со стандартов. Так и получилось. Алонсо фирменно выстрелил над стенкой со штрафного и открыл счет, забив 50-й гол "Челси" со стандарта в истории АПЛ (1:0). Больше только у "МЮ" (64).

"Пенсионеры" не сбросили обороты, наступая через правый фланг комбинацией "заброс от Чалоба / Кристенсена, скидка от Маунта / Аспиликуэты, прострел в исполнении Аспиликуэты / Маунта в коробку". По данному шаблону пришел заслуженный второй гол. Конечно, Вернер не замкнул передачу с фланга, зато успел на добивание Пулишич (2:0). У Тимо был шанс исправиться под занавес первой половины встречи, одного немец угодил в боковую сетку, а не в створ. Тем не менее, еще в прошлом сезоне по такой уверенной игре "синие" часто могли уйти на перерыв без второго забитого мяча.

Сразу после перерыва "Кристал Пэлас" несколько раз все-таки пролез на чужую половину поля. Сначала гости бестолково исполнили стандарт, а затем вскрыли центр хозяев и вывели Заха под углом на Менди, но Рюдигер успел заблокировать попытку Вилфреда. "Челси" ответил двумя более опасными залпами неугомонного Алонсо – с первым справился Гуайта, второй вышел неточным.

Команды обменялись любезностями, после чего "синие" вернули себе привычное владение и забили еще раз. Хозяева классно стянули "орлов" к своему левому флангу, а затем резко перевели мяч на правый край. Там оказался центрбек Чалоба – у Трево было время, он сместился в полуфланг и не побоялся пробить. Вышло очень удачно, от штанги сфера отскочила в ворота, из-за чего воспитанник клуба едва сдерживал слезы счастья (3:0). "Автограф" янгстера превратил остаток матча в скучную формальность.

"Пэлас" был разбитым, а "Челси" легко давил на кураже, имея неплохие возможности увеличить цифры на табло. В принципе, Эдуар Менди мог либо сам поиграть полчаса в гольф на половине поля подопечных Тухеля, либо же сдать газон в аренду – настолько плотно гости засели у своей штрафной площадки. Таким образом, "синие" заслуженно берут первые три очка в сезоне. Совет проигравшей команде – нужно срочно выключать наивность и побыстрее собираться с мыслями, чтобы ненароком не отстать и не вылететь в Чемпионшип.

АПЛ, 1-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Челси" – "Кристал Пэлас" 3:0

Голы: Алонсо (27), Пулишич (40), Чалоба (58)

"Челси": Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта (Джеймс, 67), Жоржиньо, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 86) – Маунт, Пулишич (Хавертц, 82) – Вернер

"Кристал Пэлас": Гуайта – Уорд, Куяте, Гуэхи, Митчелл – Шлупп (Андерсен, 57), Ридевалд (Рак-Саки, 77), Макартур – Айю, Матета (Бентеке, 57), Заха