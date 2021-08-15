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Пушки от Алонсо и Чалоба. Челси - Кристал Пэлас 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Подопечные Тухеля не заметили соперника

Пушки от Алонсо и Чалоба. Челси - Кристал Пэлас 3:0. Видео голов и обзор матча

Челсі/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча первого тура АПЛ, в котором "Челси" принимал "Кристал Пэлас". Лондонское дерби прошло при полном преимуществе хозяев, которую они воплотили в три забитых гола. Открыл счет испанский латераль Алонсо прямым ударом со стандарта. Не менее эффектный гол получился в Чалоба, который попал низом в дальний левый угол из-за пределов штрафной. Между этими красавцами-голами свой автограф в воротах Гуайты оставил и Пулишич. "Пэлас" за 90 минут имел всего один хороший момент после неплохой контратаки, однако Рюдигер нивелировал опасность в прекрасном подкате.

"Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0 (2:0)

Голы: Алонсо 27, Пулишич 40, Чалоба 58

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В статье: Маркос Алонсо Челси (Лондон) Натаниэль Чалоба Кристал Пэлас (Лондон)
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