Криштиану посетил первую тренировку после возвращения в МЮ

Криштиану Роналду посетил первую тренировку "Манчестер Юнайтед", после возвращения в клуб, сообщает инстаграм клуба. Он поговорил с Сульшером до начала занятия.

27 августа стало известно, что Криштиану подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, с тех пор португальский нападающий не общался с командой, так как последовал перерыв на международные игры сборных.

Напомним, что португалец перешел из "Ювентуса" за 15 гарантированных миллионов евро. Ещё 5 туринский клуб скорее всего получит в качестве бонусов. Другие 3 миллиона также могут быть переведены на итальянские счета, но по ним условия жестче.