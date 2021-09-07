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Криштиану посетил первую тренировку после возвращения в МЮ

Англия
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Португалец уже пообщался с Сульшером

Криштиану посетил первую тренировку после возвращения в МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду посетил первую тренировку "Манчестер Юнайтед", после возвращения в клуб, сообщает инстаграм клуба. Он поговорил с Сульшером до начала занятия.

27 августа стало известно, что Криштиану подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, с тех пор португальский нападающий не общался с командой, так как последовал перерыв на международные игры сборных.

Напомним, что португалец перешел из "Ювентуса" за 15 гарантированных миллионов евро. Ещё 5 туринский клуб скорее всего получит в качестве бонусов. Другие 3 миллиона также могут быть переведены на итальянские счета, но по ним условия жестче.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.09.2021 в 18:39
Сочувствую Сульшеру... Как же его глубоко поимели с этим трансфером... Так прекрасно были налажены схемы в команде... А теперь всё нужно ломать ради этого португальского нарцисса... СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ВЕЛИЧАЙШЕГО ЛЕО МЕССИ !!!
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