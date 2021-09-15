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На Антонио Рюдигера претендуют два топ-клуба
Но продаст ли игрока Челси
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Защитник "Челси" Антонио Рюдигер входит в сферу интересов "ПСЖ" и мадридского "Реала", пишет Goal. Клубы следят за ситуацией футболиста в Лондоне. Если немец не продлит контракт с "аристократами", они будут готовы подписать его следующим летом на правах свободного агента.
Соглашение Рюдигера с "Челси" рассчитано до конца текущего сезона. Футболист хочет остаться в лондонском клубе, но требует повышения зарплаты. Стороны пока не могут договориться.
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