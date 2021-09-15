На Антонио Рюдигера претендуют два топ-клуба

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер входит в сферу интересов "ПСЖ" и мадридского "Реала", пишет Goal. Клубы следят за ситуацией футболиста в Лондоне. Если немец не продлит контракт с "аристократами", они будут готовы подписать его следующим летом на правах свободного агента.

Соглашение Рюдигера с "Челси" рассчитано до конца текущего сезона. Футболист хочет остаться в лондонском клубе, но требует повышения зарплаты. Стороны пока не могут договориться.