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На Антонио Рюдигера претендуют два топ-клуба

Англия
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Но продаст ли игрока Челси

На Антонио Рюдигера претендуют два топ-клуба

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

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Защитник "Челси" Антонио Рюдигер входит в сферу интересов "ПСЖ" и мадридского "Реала", пишет Goal. Клубы следят за ситуацией футболиста в Лондоне. Если немец не продлит контракт с "аристократами", они будут готовы подписать его следующим летом на правах свободного агента.

Соглашение Рюдигера с "Челси" рассчитано до конца текущего сезона. Футболист хочет остаться в лондонском клубе, но требует повышения зарплаты. Стороны пока не могут договориться.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер ПСЖ
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