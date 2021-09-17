  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "История сфабрикована". Криштиану Роналду поменял дом не из-за блеяния овец
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"История сфабрикована". Криштиану Роналду поменял дом не из-за блеяния овец

Англия
(1 голосов)

Португалец развенчал слухи

"История сфабрикована". Криштиану Роналду поменял дом не из-за блеяния овец

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сменил жилье не из-за неудобств, связанных с соседством, которые держат овец. Цитирует заявление его пресс-службы Mail Plus.

"История полностью сфабрикована. Мы не комментируем никакие личные вопросы".

Напомним, ранее британский таблоид The Sun утверждал, что 36-летний Роналду и его семья сменили особняк, в котором прожили всего неделю после переезда в Манчестер. Причина – блеяние и шум овец по утрам. Криштиану прожил в особняке стоимостью в 6 миллионов фунтов всего неделю. Сейчас он перебрался в дом, принадлежащий экс-форварду "МЮ" Энди Коула.

Читайте такжеГари Невилл: Наверное, в Англии сейчас собраны 4 сильнейшие команды мира. Я никогда не видел такой мощной Премьер-лиги

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mail Plus

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...