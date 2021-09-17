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"История сфабрикована". Криштиану Роналду поменял дом не из-за блеяния овец
Португалец развенчал слухи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сменил жилье не из-за неудобств, связанных с соседством, которые держат овец. Цитирует заявление его пресс-службы Mail Plus.
"История полностью сфабрикована. Мы не комментируем никакие личные вопросы".
Напомним, ранее британский таблоид The Sun утверждал, что 36-летний Роналду и его семья сменили особняк, в котором прожили всего неделю после переезда в Манчестер. Причина – блеяние и шум овец по утрам. Криштиану прожил в особняке стоимостью в 6 миллионов фунтов всего неделю. Сейчас он перебрался в дом, принадлежащий экс-форварду "МЮ" Энди Коула.
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