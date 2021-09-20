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Лингард рассказал, почему не праздновал гол в ворота Вест Хэма
Таким образом Джесси отблагодарил фанатов за теплый прием
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал свой победный гол в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
"Болельщики "Вест Хэма" устроили мне прекрасный приём. Я провёл здесь великолепное время, но в этом матче должен был внести свою лепту. Оборону "Вест Хэма" всегда сложно взломать, и когда ты получаешь свободное пространство в штрафной, то нужно постараться выполнить удар. Я получил мяч, создал для себя небольшое пространство и знал, что хочу сделать", — цитирует Лингарда официальный сайт "МЮ".
"Болельщики "Вест Хэма" поддержали меня, когда я играл в этой команде в аренде. Они прекрасно меня встретили. Такой реакцией я хотел им отплатить", — сказал Лингард.
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