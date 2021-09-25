Фернандеш отобрал пенальти у Роналду и не забил в концовке игры с Астон Виллой

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома минимально проиграл "Астон Вилле".

"Красные дьяволы" могли вырвать ничью в самой концовке встречи, но на 3-й компенсированной минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

Примечательно, что право на пробитие 11-метрового португальский хавбек отобрал у своего соотечественника Криштиану Роналду.

После этого тура "Ман Юнайтед" имеет в своем активе 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.