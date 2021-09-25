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Фернандеш отобрал пенальти у Роналду и не забил в концовке игры с Астон Виллой

Англия
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Бруну мог вырвать ничью для "МЮ" на 90+3

Фернандеш отобрал пенальти у Роналду и не забил в концовке игры с Астон Виллой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома минимально проиграл "Астон Вилле".

"Красные дьяволы" могли вырвать ничью в самой концовке встречи, но на 3-й компенсированной минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

Примечательно, что право на пробитие 11-метрового португальский хавбек отобрал у своего соотечественника Криштиану Роналду.

После этого тура "Ман Юнайтед" имеет в своем активе 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 16:40
Ох там и чемпионат!!! На три головы сильнее всех остальных!
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