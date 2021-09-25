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Фернандеш отобрал пенальти у Роналду и не забил в концовке игры с Астон Виллой
Бруну мог вырвать ничью для "МЮ" на 90+3
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома минимально проиграл "Астон Вилле".
"Красные дьяволы" могли вырвать ничью в самой концовке встречи, но на 3-й компенсированной минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.
Примечательно, что право на пробитие 11-метрового португальский хавбек отобрал у своего соотечественника Криштиану Роналду.
После этого тура "Ман Юнайтед" имеет в своем активе 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
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