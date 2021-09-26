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Артета: В нашей ситуации тяжело резко развернуть ситуацию на 180 градусов

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Тренер понимает, что сложилась непростая ситуация

Артета: В нашей ситуации тяжело резко развернуть ситуацию на 180 градусов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал о проблемах в лондонском клубе:

"Каждый клуб проходит через разные периоды, и нам пришлось в последние 18 месяцев столкнуться с серьезными последствиями пандемии на фоне нестабильности внутри клуба, которую мы наблюдаем последние 2-3 сезона.

В такой ситуации тяжело резко развернуть ситуацию на 180 градусов и построить нечто невероятное. Но я верю, что через это следовало пройти, что клубу это было необходимо – мы должны были пройти через это и стать сильнее.

Я чувствую, что происходит сейчас в "Арсенале", что происходит в рядах фанатов, чувствую, что с этими игроками и с теми людьми, которые имеют отношение к клубу, мы построим нечто действительно мощное.

Основы были заложены благодаря таким людям, как Арсен Венгер, его успехам. Когда он ушел, он не забрал все с собой – многое осталось. Самое главное – те ценности, к которым он смог приучить людей.

Он добился больших успехов, убеждая людей верить в его работу и в работу клуба. Его команда играла в привлекательный футбол, когда ему удавалось подписать топ-игроков, которые хорошо взаимодействовали и дарили радость всему футбольному миру и болельщикам клуба", – сказал Артета.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Sky Sports

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