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Челси планирует продать Канте следующим летом
Клуб хочет выручить хоть какие-то деньги
Лондонский "Челси" готов расстаться с одним из своих лидеров полузащиты Нголо Канте. "Аристократы" планируют продать француза летом 2022-го года. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.
Дело в том, что контракт хавбека с лондонцами действителен до 2023-го года. Пока никаких гарантий продления соглашения нет, поэтому "Челси" хочет выручить хоть какие-то деньги за Чемпиона Мира-2018 в составе сборной Франции.
Напомним, что Канте выступает за "аристократов" с 2016-го года. Тогда он перешел из "Лестера" за 35,8 млн евро. Всего в активе полузащитника 12 голов и 10 ассистов в 224-х матчах за "синих", а также шесть титулов.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего француза в 55 млн евро.
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