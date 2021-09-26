Челси планирует продать Канте следующим летом

Лондонский "Челси" готов расстаться с одним из своих лидеров полузащиты Нголо Канте. "Аристократы" планируют продать француза летом 2022-го года. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

Дело в том, что контракт хавбека с лондонцами действителен до 2023-го года. Пока никаких гарантий продления соглашения нет, поэтому "Челси" хочет выручить хоть какие-то деньги за Чемпиона Мира-2018 в составе сборной Франции.

Напомним, что Канте выступает за "аристократов" с 2016-го года. Тогда он перешел из "Лестера" за 35,8 млн евро. Всего в активе полузащитника 12 голов и 10 ассистов в 224-х матчах за "синих", а также шесть титулов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего француза в 55 млн евро.