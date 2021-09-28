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Канте сдал положительный тест на коронавирус
Н'Голо точно пропустит ближайшие матчи лондонцев
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте сдал положительный тест на коронавирус. Теперь он будет находиться на карантине, сообщает Sky Sports.
30-летний француз точно пропустит ближайшие матчи команды в Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Также под большим сомнением возможность его участия в октябрьских матчах сборной Франции.
Канте пропустил несколько матчей "синих" в этом сезоне из-за травм. Вернувшись 19 сентября, он провел три игры, а в матче с "Тоттенхэмом" (3:0) отметился голом.
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