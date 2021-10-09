Новый директор Ньюкасла: Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке

Новый гендир "Ньюкасла" Аманда Стэйвли дала комментарий о планах клуба после смены собственника:

"Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке. У нас большие амбиции – я надеюсь, что теперь в "Ньюкасле" все изменится. Но если не создашь инфраструктуру для этого игрока мирового уровня, если не будет команды, которая могла бы с ним играть, ничего не добьешься.

База клуба просто ужасна и требует огромных вложений. К счастью, в этой области финансовый фэйр-плей нас не ограничивает. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться.

Чтобы подняться на вершину АПЛ, нужна прочная основа, а не только отличные игроки. Фундамент должен быть прочным, и мы должны его построить. Также мы хотим вложиться в "Сент-Джеймс Парк", к нему тоже нужно проявить чуть больше заботы", – сказала Стэйвли.