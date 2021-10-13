Анри раскритиковал игру Арсенала

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри оценил игру команды под руководством Микеля Артеты.

"Я не знаю, движется ли команда в правильном направлении. Я смотрел игру с „Брайтоном“. Вы смотрели? Я уже видел раньше, как мы победили „Норвич“, „Бёрнли“ и обыграли дома „Тоттенхэм“ — мы всегда дома побеждаем „Тоттенхэм“.

Я был очень рад, когда мы обыграли "Тоттенхэм", но всё же ждал, когда мы на выезде покажем хорошую игру с соперником, который отлично играет в пас. Но вместо этого увидел, как команда мучается. Я ждал игру с "Брайтоном", чтобы увидеть, будем ли мы владеть мячом и сохраним ли его. Это опасный соперник.

Когда в моё время "Арсенал" проигрывал, и даже после моего ухода, все говорили, что у команды нет плана "Б", что игроки просто делают друг другу передачи ради передач. Но в нынешнем "Арсенале" я этого не вижу. Я видел, что так играл "Брайтон"", — цитирует Анри Mirror.

Матч седьмого тура английской "Премьер-лиги" "Брайтон энд Хоув Альбион" — "Арсенал" завершился вничью 0:0.