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Анри раскритиковал игру Арсенала
По мнению Тьерри, под его руководством команда достигала таких же показателей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри оценил игру команды под руководством Микеля Артеты.
"Я не знаю, движется ли команда в правильном направлении. Я смотрел игру с „Брайтоном“. Вы смотрели? Я уже видел раньше, как мы победили „Норвич“, „Бёрнли“ и обыграли дома „Тоттенхэм“ — мы всегда дома побеждаем „Тоттенхэм“.
Я был очень рад, когда мы обыграли "Тоттенхэм", но всё же ждал, когда мы на выезде покажем хорошую игру с соперником, который отлично играет в пас. Но вместо этого увидел, как команда мучается. Я ждал игру с "Брайтоном", чтобы увидеть, будем ли мы владеть мячом и сохраним ли его. Это опасный соперник.
Когда в моё время "Арсенал" проигрывал, и даже после моего ухода, все говорили, что у команды нет плана "Б", что игроки просто делают друг другу передачи ради передач. Но в нынешнем "Арсенале" я этого не вижу. Я видел, что так играл "Брайтон"", — цитирует Анри Mirror.
Матч седьмого тура английской "Премьер-лиги" "Брайтон энд Хоув Альбион" — "Арсенал" завершился вничью 0:0.
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