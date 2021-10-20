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Ньюкасл заинтересован в приобретении Озила

Англия
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Ньюкасл заинтересован в приобретении Озила

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" рассчитывает приобрести полузащитника "Фенербахче" Месута Озила, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

В нынешнем сезоне Озил провёл 10 матчей за "Фенербахче", на его счету три гола и одна результативная передача.

"Ньюкасл" в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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В статье: Месут Озил Ньюкасл
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