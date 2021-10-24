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Швайнштайгер: Мне пока не до конца понятно, добьется ли МЮ успеха
Экс-футболисту сложно сделать прогноз
AON
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер дал комментарий о выступлениях своей бывшей команды:
"Мне пока не до конца понятно, добьется ли "МЮ" успеха. Там есть звездные футболисты вроде Погба и Роналду, да и Рэшфорд заметно поможет команде в дальнейшем. Но сейчас у них все непросто.
Если сравнить игру "МЮ" с игрой "Челси", "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Баварии", то видно, что манкунианцы не на их уровне. Но в отдельно взятом матче, особенно на "Олд Траффорд", "МЮ" может создать проблемы кому угодно.
Команда еще растет, Сульшер об этом говорил. Но я считаю, что это занимает слишком много времени. Взгляните на "Ман Сити" или на "Челси" – Тухель добился невероятного прогресса. У этих команд есть стратегия, видна ДНК, их игра более содержательная.
А когда я смотрю матчи "МЮ", я не понимаю, во что команда играет. Я не могу никому обещать, что "МЮ" победит, и каждый фанат клуба в таком же положении. Представители клуба продолжают говорить о том, что нужно время, но в футболе времени у вас нет, нужно побеждать прямо сейчас", – сказал Швайнштайгер.
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