Вест Хэм выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги в серии пенальти

Кубок английской лиги

Раунд 1/8 финала

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Впервые за пять сезонов "Манчестер Сити" выбыл из борьбы за Кубок лиги. А лично для Гвардиолы это всего второе поражение в этом соревновании и тоже на стадии четвертого раунда. Также интересно, что впервые украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко вышли друг против друга в основном составе. Для левого защитника "горожан" этот матч сложился хорошо: WhoScored выбрал его лучшим в своей команде, и вторым среди двух коллективов, а вот форвард (именно там он сегодня играл) "молотобойцев" провел очень тяжелый поединок.

До перерыва было непросто обеим командам. Со старта Мойес выбрал тактику улучшенного автобуса: плотно защищаемся, но не даем ничего сделать соперникам на своей половине поля из-за прессинга. "Горожане" весь тайм пытались найти момент, и смогли это сделать на 45-й минуте: Аке головой после навеса пробил мимо ворот. Ярмоленко всю первую половину встречи провел впереди почти без мяча, одиноко цепляясь за него, да и то в окружении только оппонентов - "молотобойцы" не поддерживали атаки.

С самого начала второго тайма команды живо вошли в игру. Первый момент был у Гюндогана, которого Палмер вывел на очень опасную ударную позицию, однако немец не попал по воротам. Отметим, что 19-летний Коул неплохо провёл поединок и очень часто брал на себя игру, создавая остроту.

Своей опасностью, наконец, ответили и хозяева. Мяч после сейва Стеффена прилетел к Ярмоленко, находившемуся на линии вратарской. Украинец решил принять круглый снаряд, а не обрабатывать его, и потерял драгоценные секунды: удар и потом блок от соотечественника Зинченко. Единственный момент в матче Андрея, который впоследствии был заменен.

Несколько раз спасал Ареоля, которого и признали лучшим игроком матча. На счету французского голкипера семь сейвов, один из которых произошел после удара Зинченко. Александр мощно приложился к мячу и пробил с дальней дистанции, но голкипер хозяев не без проблем перевел выстрел из-под перекладины на угловой. Также следует отметить и игру Альфонсо при моменте Гюндогана. Фоден сместился с левого фланга и прострелил в центр штрафной, где Илкай мог принять и сразу же переиграть Ареоля. Однако немец не смог первым касанием обработать мяч и французский вратарь ногами выбил круглый снаряд.

83. CHANCE!!



Zinchenko pings the ball in from outside the box, it looks like it's going in but the keeper gets a hand to it and tips the ball over the bar!



⚒️ 0-0 ???? pic.twitter.com/fv99QY76BK