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Вест Хэм выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги в серии пенальти
Дотерпели подопечные Мойеса
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок английской лиги
Раунд 1/8 финала
"Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Впервые за пять сезонов "Манчестер Сити" выбыл из борьбы за Кубок лиги. А лично для Гвардиолы это всего второе поражение в этом соревновании и тоже на стадии четвертого раунда. Также интересно, что впервые украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко вышли друг против друга в основном составе. Для левого защитника "горожан" этот матч сложился хорошо: WhoScored выбрал его лучшим в своей команде, и вторым среди двух коллективов, а вот форвард (именно там он сегодня играл) "молотобойцев" провел очень тяжелый поединок.
До перерыва было непросто обеим командам. Со старта Мойес выбрал тактику улучшенного автобуса: плотно защищаемся, но не даем ничего сделать соперникам на своей половине поля из-за прессинга. "Горожане" весь тайм пытались найти момент, и смогли это сделать на 45-й минуте: Аке головой после навеса пробил мимо ворот. Ярмоленко всю первую половину встречи провел впереди почти без мяча, одиноко цепляясь за него, да и то в окружении только оппонентов - "молотобойцы" не поддерживали атаки.
Nothing to separate us so far...#WHUMCI 0-0 (35) pic.twitter.com/AyxcmzJ5CL— West Ham United (@WestHam) October 27, 2021
С самого начала второго тайма команды живо вошли в игру. Первый момент был у Гюндогана, которого Палмер вывел на очень опасную ударную позицию, однако немец не попал по воротам. Отметим, что 19-летний Коул неплохо провёл поединок и очень часто брал на себя игру, создавая остроту.
Young Gun ????— Manchester City (@ManCity) October 27, 2021
⚒️ 0-0 ???? pic.twitter.com/yPc40oyYZM
Своей опасностью, наконец, ответили и хозяева. Мяч после сейва Стеффена прилетел к Ярмоленко, находившемуся на линии вратарской. Украинец решил принять круглый снаряд, а не обрабатывать его, и потерял драгоценные секунды: удар и потом блок от соотечественника Зинченко. Единственный момент в матче Андрея, который впоследствии был заменен.
Несколько раз спасал Ареоля, которого и признали лучшим игроком матча. На счету французского голкипера семь сейвов, один из которых произошел после удара Зинченко. Александр мощно приложился к мячу и пробил с дальней дистанции, но голкипер хозяев не без проблем перевел выстрел из-под перекладины на угловой. Также следует отметить и игру Альфонсо при моменте Гюндогана. Фоден сместился с левого фланга и прострелил в центр штрафной, где Илкай мог принять и сразу же переиграть Ареоля. Однако немец не смог первым касанием обработать мяч и французский вратарь ногами выбил круглый снаряд.
83. CHANCE!!— Manchester City (@ManCity) October 27, 2021
Zinchenko pings the ball in from outside the box, it looks like it's going in but the keeper gets a hand to it and tips the ball over the bar!
⚒️ 0-0 ???? pic.twitter.com/fv99QY76BK
К концу встречи Мойес заменил всю атакующую четверку, и это придало свежести атаке, но "молотобойцы" все равно ждали на пенальти. Все пять игроков "Вест Хэма" забили, в то время как молодой 21-летний Фоден ошибся с точки. Игрок бил первым и не попал в створ ворот: мяч пролетел рядом с правой стойкой. Какая-то эпидемия незабитых пенальти от английских талантов.
Well, well, well... ????#EFL | #CarabaoCup | @WestHam pic.twitter.com/rAYHaS31CW— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 27, 2021
И для Зинченко, и для Ярмоленко это был их классический матч. Александр делал много передач, смещался в центр поля, нашел момент для опасного удара. Андрей играл в основном без круглого снаряда, выполнял большой объем беговой работы. Если для первого сегодняшнюю игру можно занести в актив, то для второго вряд ли. Но хотя бы хорошо, что оба получили игровую практику перед матчами сборной Украины.
"Вест Хэм" во втором подряд раунде прошел "Манчестер" и продолжает сохранять хорошие шансы на долгожданный трофей. Главное подопечным Мойеса не перегореть физически, ведь играть сразу на четыре фронта очень тяжело.
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:0 (по пенальти 5:3)
Пенальти
"Вест Гэм": 1 - Нобл, 2 - Боуэн, 3 - Доусон, 4 - Крессвелл, 5 - Бенрахма
"Ман Сити": 1 - Фоден (пробил мимо ворот), 2 - Канселу, 3 - Жезус, 4 - Грилиш
"Вест Хэм": Ареоля – Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл – Нобл, Соучек – Влашич (Бенрахма 62), Лансини (Цоуфал 82), Масуаку (Форнальс 62) – Ярмоленко (Боуэн 62)
"Манчестер Сити": Стеффен – Уокер (Канселла 46), Стоунс, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Марез (Фоден 72), Де Брюйне (Грилиш 83), Стерлинг – Палмер (Жезус 76)
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