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ВИДЕО, как Зинченко едва не забил из-за штрафной, а затем Вест Хэм выиграл по пенальти у Ман Сити
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Манчестер Сити, Кубок английской лиги, 27 октября 2021
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм – Манчестер Сити, которые встречались в 1/8 финала Кубка английской лиги. Интересно, что в основе обеих команд вышли по одному украинцу – Ярмоленко и Зинченко. Андрей был заменен в середине второго тайма, а Александр отыграл весь поединок и мог стать его героем. На 84-й минуте он нанес классный удар издали, однако кипер Вест Хэма Альфонс Ареоля парировал. В конце концов дело дошло до пенальти. Не исключено, что именно Зинченко должен был пробивать последним в Сити, в свое время ему доверяли удары в ответственный момент. Но из-за промаха Фодена все решилось досрочно – игроки Вест Хэма свои попытки исполнили безупречно. К слову, Манчестер Сити проигрывает в Кубке лиги впервые с 2017 года! С тех пор он никому не отдавал трофей.
Кубок Английской лиги. 1/8 финала
Вест Хэм – Манчестер Сити 0:0, по пен. 5:3
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