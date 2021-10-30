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АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2. Виейра триумфально вернулся на Этихад

Англия
(1 голосов)

Неожиданное поражение чемпиона

АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2. Виейра триумфально вернулся на Этихад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

30 октября 2021. Чемпионат Англии, десятый тур

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Кристал Пэлас” 0:2

Голы: Заа 6, Галлахер 88

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу (Марез 78) – Де Брюйне (Стоунз 59), Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг 78)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Галлахер, Куяте (Олисе 85), Макартур – Заа, Эдуар (Шлупп 73), Айю (Бентеке 65)

Предупреждения: Бернарду Силва 45+5, Эдерсон 45+6 – Айю 27, Галлахер 65, Гуаита 86

Удаление: Лапорт 45+2

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Брентфорд” 3:1

Голы: Вуд 4, Лоутон 32, Корне 36 – Годдос 79

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон, Уэствуд, Браунхилл – Макнил, Вуд, Корне (Выдра 68)

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Йоргенсен – Генри, Йенсен (Янельт 68), Нергор, Оньека (Годдос 58), Канос (Расмуссен 77) – Форсс, Тоуни

Предупреждение: Макнил 83 – Годдос 72

Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” – “Саутгемптон” 0:1

Гол: Адамс 20

“Уотфорд”: Фостер – Нгакиа (Флетчер 82), Трост-Эконг, Кэткарт, Масина – Сиссоко – Сарр, Жоау Педро (Клеверли 46), Куцка, Эрнандес (Сема 46) – Кинг

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто – Редмонд, Ромеу (Лянко 90), Уорд-Проуз (Диалло 80), Эльюнусси (Стюарт Амстронг 70) – Адам Армстронг, Адамс

Предупреждения: Жоау Педро 45+2, Куцка 76 – Салису 55, Уорд-Проуз 58

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Челси” 0:3

Голы: Джеймс 65, Джеймс 77, Жоржиньо 81 (пен.)

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Брайтон” 2:2

Голы: Хендерсон 4, Мане 24 – Мвепу 41, Троссард 65

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Манчестер Сити "Саутгемптон" Уотфорд Кристал Пэлас (Лондон) Бернли
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Комментарии (3)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.10.2021 в 19:27
Програли напевно тому,шо Зіна по дорозі на стадіон не ті анекдоти травив...
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genpet (Николаев)
30.10.2021 в 19:21
Хорошо хоть Зинченко не было в составе, а то сейчас будут искать виноватого. Да, сенсация!
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usovvictor (Kharkov)
30.10.2021 в 19:06
...м-да, рубка была охренеть... Но МС, в спешке атакуя не мог забить, разве гол из офсайта... Зинченко не хватало с улыбкой на лице, он бы все решил...
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