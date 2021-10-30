Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2. Виейра триумфально вернулся на Этихад
Неожиданное поражение чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
30 октября 2021. Чемпионат Англии, десятый тур
Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Кристал Пэлас” 0:2
Голы: Заа 6, Галлахер 88
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу (Марез 78) – Де Брюйне (Стоунз 59), Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг 78)
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Галлахер, Куяте (Олисе 85), Макартур – Заа, Эдуар (Шлупп 73), Айю (Бентеке 65)
Предупреждения: Бернарду Силва 45+5, Эдерсон 45+6 – Айю 27, Галлахер 65, Гуаита 86
Удаление: Лапорт 45+2
Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” – “Брентфорд” 3:1
Голы: Вуд 4, Лоутон 32, Корне 36 – Годдос 79
“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон, Уэствуд, Браунхилл – Макнил, Вуд, Корне (Выдра 68)
“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Йоргенсен – Генри, Йенсен (Янельт 68), Нергор, Оньека (Годдос 58), Канос (Расмуссен 77) – Форсс, Тоуни
Предупреждение: Макнил 83 – Годдос 72
Уотфорд, “Викаредж Роуд”
“Уотфорд” – “Саутгемптон” 0:1
Гол: Адамс 20
“Уотфорд”: Фостер – Нгакиа (Флетчер 82), Трост-Эконг, Кэткарт, Масина – Сиссоко – Сарр, Жоау Педро (Клеверли 46), Куцка, Эрнандес (Сема 46) – Кинг
“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто – Редмонд, Ромеу (Лянко 90), Уорд-Проуз (Диалло 80), Эльюнусси (Стюарт Амстронг 70) – Адам Армстронг, Адамс
Предупреждения: Жоау Педро 45+2, Куцка 76 – Салису 55, Уорд-Проуз 58
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Челси” 0:3
Голы: Джеймс 65, Джеймс 77, Жоржиньо 81 (пен.)
Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Брайтон” 2:2
Голы: Хендерсон 4, Мане 24 – Мвепу 41, Троссард 65
Популярное сейчас
- Луческу: Много эгоизма. Игроки Динамо повели себя как любители, а не профессионалы
- Злая Бавария, Барселона без Кумана и битва Роналду с Кейном. Какой футбол смотреть на выходных
- Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- ВИДЕО, как Зинченко едва не забил из-за штрафной, а затем Вест Хэм выиграл по пенальти у Ман Сити
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО