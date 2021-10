АПЛ. Ливерпуль потерял преимущество в два мяча против Брайтона

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

В четвертый раз теряет "Ливерпуль" очки в текущем сезоне АПЛ и, в частности, третий раз дома. Если ничьи на “Энфилде” против “Манчестер Сити” и “Челси” еще могут болельщики понять, то одно очко против Брайтона - это недопустимая роскошь, которая в конце сезона может дать свой след на возможных чемпионских амбициях “мерсисайдцев”.

Однако в первом тайме не было для “Ливерпуля” предчувствия беды. Да, провалы в защите и неточность при передачах – классика для подопечных Клоппа, однако это все было исправлено атакующими действиями. А наступать было очень тяжело. “Брайтон” давал возможность делать передачи на расстоянии, но как только “мерсисайдцы” подходили к опасной зоне, то сразу включался мощный прессинг “чаек”.

Правда, дважды его прошли подопечные “Клоппа”. Контратака довела мяч на правый фланг до Салаха, тот вошел в штрафную сбросил на “Хендерсона”, который перевел круглый снаряд в левый верхний угол ворот с метров 20. Отметим, что это едва ли не последнее положительное действие для египтянина в этом матче – в дальнейшем его заблокировали защитники. Но вот о Мане оборонцы забыли. Уже на 24 минуте сенегалец удвоил счет: он оказался между двумя игроками "Брайтона" совершенно одинок и головой замкнул подачу Окслейда-Чемберлена. Первое результативное действие для английского полузащитника в этом чемпионате.

The perfect start ????



Get in there, @JHenderson! ⚽️ pic.twitter.com/kv1tprFgnu