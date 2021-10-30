АПЛ. Ливерпуль потерял преимущество в два мяча против Брайтона

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

В четвертый раз теряет "Ливерпуль" очки в текущем сезоне АПЛ и, в частности, третий раз дома. Если ничьи на “Энфилде” против “Манчестер Сити” и “Челси” еще могут болельщики понять, то одно очко против Брайтона - это недопустимая роскошь, которая в конце сезона может дать свой след на возможных чемпионских амбициях “мерсисайдцев”.

Однако в первом тайме не было для “Ливерпуля” предчувствия беды. Да, провалы в защите и неточность при передачах – классика для подопечных Клоппа, однако это все было исправлено атакующими действиями. А наступать было очень тяжело. “Брайтон” давал возможность делать передачи на расстоянии, но как только “мерсисайдцы” подходили к опасной зоне, то сразу включался мощный прессинг “чаек”.

Правда, дважды его прошли подопечные “Клоппа”. Контратака довела мяч на правый фланг до Салаха, тот вошел в штрафную сбросил на “Хендерсона”, который перевел круглый снаряд в левый верхний угол ворот с метров 20. Отметим, что это едва ли не последнее положительное действие для египтянина в этом матче – в дальнейшем его заблокировали защитники. Но вот о Мане оборонцы забыли. Уже на 24 минуте сенегалец удвоил счет: он оказался между двумя игроками "Брайтона" совершенно одинок и головой замкнул подачу Окслейда-Чемберлена. Первое результативное действие для английского полузащитника в этом чемпионате.

"Чайки" не молчали. Из-за частой потери мяча "мерсисайдцами" подопечные Поттера провели большое количество контратак, которые сдерживали ван Дейк и Конате - фланговые защитники часто покидали зоны позади. Однако против природы не попреш: ослепительное Солнце помогло Мвепу с метров 27 забросить мяч за воротничок Алиссону. Красивые и эффектные три точки перед перерывом…

А вот во втором тайме "Брайтон" продолжал начатое. "Ливерпуль" за вторые 45 минут не создал ни одного опасного момента. Фирмино продолжал ошибаться, а Мане и Салах должны были работать на оборону. "Чайки" все-таки дожали соперника и сравняли: Троссард получил передачу от Лалланы между линиями защитников, обыграл Робертсона и отправил мяч в угол ворот. Кстати, Адама “Энфилд” провожал овациями во время его замены. Он сегодня провел лучший матч в этом сезоне, однако когда-то родные для него трибуны не забывают благодарить за прошлое.

Composure in front of the Kop. ✨???????? pic.twitter.com/7dm6SEoX3h — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 30, 2021

Еще мог забивать Мвепу, но не использовал прекрасную возможность. Выбежал один на один (опять же после провала в обороне "мерсисайдцев"), однако Аллисон в ближнем бою ногами переиграл замбийца. Конкретно подсел "Ливерпуль" во втором тайме, и команда должна благодарить судьбу, что "чайки" не дожали и не нанесли первое поражение подопечным Клоппа в сезоне. С такими провалами в обороне нужно что-то делать.

"Манчестер Сити" в параллельном матче проиграл "Кристалл Пелас" , поэтому "Ливерпуль" остался на второй строчке чемпионата, однако отрыв от первого "Челси" теперь составляет три очка. "Брайтон" на данный момент поджимает пятый "Арсенал" и все еще не выбывает из борьбы за еврокубки.

"Ливерпуль" - "Брайтон" 2:2 (2:1)

Голы: Хендерсон 4, Мане 24 – Мвепу 41, Троссард 65

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Кейта (Окслейд-Чемберлен 20), Хендерсон, Джонс (Минамино 88) - Салах, Фирмино (Жота 78), Мане

"Брайтон": Санчес – Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья – Модер (Лемпти 66), Лаллана (Гросс 77) – Марч, Биссума (Макаллистер 60), Мвепу – Троссард

Предупреждения: Минамино 88, Робертсон 90+4 – Лемпти 90, Даффи 90+2