Невилл: Санчо закончит так же, как ван де Бек, если не будет осторожен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался насчет игры Джейдона Санчо за "красных дьяволов".

"Знаете, я не могу не думать о Донни ван де Беке, который не играет и сидит на скамейке. И Санчо закончит так же, если не будет осторожен. Он принял участие в некоторых действительно кошмарных играх, и я имею не его одного, а всю командную игру.

Санчо пришел в разобранную в плане показываемого футбола команду, в "Боруссии" коллектив был куда лучше. Придя в "МЮ", он, возможно, думает: "Что, черт возьми, я делаю здесь? Никакой организации, структуры", – рассказал Невилл.