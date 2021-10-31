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Невилл: Санчо закончит так же, как ван де Бек, если не будет осторожен

Англия
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Бывший игрок "МЮ" оценил игру англичанина

Невилл: Санчо закончит так же, как ван де Бек, если не будет осторожен

The Sun

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался насчет игры Джейдона Санчо за "красных дьяволов".

"Знаете, я не могу не думать о Донни ван де Беке, который не играет и сидит на скамейке. И Санчо закончит так же, если не будет осторожен. Он принял участие в некоторых действительно кошмарных играх, и я имею не его одного, а всю командную игру.

Санчо пришел в разобранную в плане показываемого футбола команду, в "Боруссии" коллектив был куда лучше. Придя в "МЮ", он, возможно, думает: "Что, черт возьми, я делаю здесь? Никакой организации, структуры", – рассказал Невилл.

Напомним, английский вингер перешел в стан "Ман Юнайтед" этим летом из дортмундской "Боруссии". В последних двух матча наставник "МЮ" Сульшер оставлял Санчо на скамейке запасных.

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В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
The Sun

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