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Бернарду Силва: Роналду может решить исход нашей встречи
Португалец рассказал о предстоящей встрече
Фото: VbetNews / Автор: неизвестен
Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги.
"Думаю, что Роналду очень хорошо себя проявляет. В этом сезоне он помогает "Манчестер Юнайтед" победными голами в концовках матчей. Он может решить исход встречи. Попытаемся остановить его и не дать забить. Но мы играем не против Криштиану, а против "Манчестер Юнайтед". Конечно, Криштиану — громкое имя, всем это известно. Это ещё одна игра — очень важная для нас, но лишь ещё одна игра", — цитирует Силву Sky Sport.
6 ноября "Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд".
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