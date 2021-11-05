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Бернарду Силва: Роналду может решить исход нашей встречи

Англия
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Португалец рассказал о предстоящей встрече

Бернарду Силва: Роналду может решить исход нашей встречи

Фото: VbetNews / Автор: неизвестен

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Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги.

"Думаю, что Роналду очень хорошо себя проявляет. В этом сезоне он помогает "Манчестер Юнайтед" победными голами в концовках матчей. Он может решить исход встречи. Попытаемся остановить его и не дать забить. Но мы играем не против Криштиану, а против "Манчестер Юнайтед". Конечно, Криштиану — громкое имя, всем это известно. Это ещё одна игра — очень важная для нас, но лишь ещё одна игра", — цитирует Силву Sky Sport.

6 ноября "Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бернарду Силва
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