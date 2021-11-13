Йожеф Сабо: Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко с Ярмоленко

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об украинских футболистах, которые могут перейти к Андрею Шевченко в "Дженоа". "Миколенко должен расти", – заявил он в интервью FanDay.net.

"Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из "Манчестер Сити" и Ярмоленко из "Вест Хэма".

Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий — талантливый футболист. У него хорошие физические данные", — заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко заинтересован в трансфере Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

Напомним, что на этой неделе Шевченко официально занял пост главного тренера "Дженоа". Итальянская команда стала первым клубом в тренерской карьере украинца.