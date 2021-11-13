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Йожеф Сабо: Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко с Ярмоленко

Англия
(1 голосов)

Украинская диаспора в Генуе

Йожеф Сабо: Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко с Ярмоленко

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об украинских футболистах, которые могут перейти к Андрею Шевченко в "Дженоа". "Миколенко должен расти", – заявил он в интервью FanDay.net.

"Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из "Манчестер Сити" и Ярмоленко из "Вест Хэма".

Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий — талантливый футболист. У него хорошие физические данные", — заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко заинтересован в трансфере Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

Напомним, что на этой неделе Шевченко официально занял пост главного тренера "Дженоа". Итальянская команда стала первым клубом в тренерской карьере украинца.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Йожеф Сабо Динамо (Киев) Манчестер Сити Дженоа (Генуя) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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Источник:
fanday.net

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 17:06
Сабо не переживай не кого из этих не купит
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