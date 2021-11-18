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Стивен Джеррард ответил на вопрос журналиста о возможном возвращении в Ливерпуль

Англия
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Пока он сосредоточен на работе в Астон Вилле

Стивен Джеррард ответил на вопрос журналиста о возможном возвращении в Ливерпуль

фото - Getty Images

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Главный тренер "Астон Виллы", бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард отказался говорить о возможном назначении в мерсисайдский клуб. Джеррард провёл первую пресс-конференцию в качестве наставника "Астон Виллы". И на пресс-конференции журналисты поинтересовались о его возможном возвращении в "Ливерпуль".

"Я не думаю, что на пресс-конференции мы должны говорить о каком-то другом клубе, кроме "Астон Виллы". Я полностью предан работе. И могу гарантировать нашим болельщикам, что так и будет. Для меня большая честь оказаться здесь", — сказал Джеррард.

"Астон Вилла" набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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