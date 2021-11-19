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Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом

Англия
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Силва и Канселу залетели под публикацию

Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко сфотографировался с обладателем Золотого мяча 1986 года Игорем Белановым и его индивидуальной наградой. Сам игрок подписал публикацию в своем Instagram следующим образом:

"С одним из трех украинских обладателей Золотого мяча".

На пост украинского исполнителя отреагировали его партнеры по раздевалке "горожан". Бернарду Силва написал коротко: "Поздравляю". А Жоау Канселу подшутил: "Мой Золотой мяч". Напомним, Зинченко сыграл в 2 матчах Английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

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В статье: Игорь Беланов Золотой мяч Александр Зинченко Бернарду Силва Жоау Канселу
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