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Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом
Силва и Канселу залетели под публикацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко сфотографировался с обладателем Золотого мяча 1986 года Игорем Белановым и его индивидуальной наградой. Сам игрок подписал публикацию в своем Instagram следующим образом:
"С одним из трех украинских обладателей Золотого мяча".
На пост украинского исполнителя отреагировали его партнеры по раздевалке "горожан". Бернарду Силва написал коротко: "Поздравляю". А Жоау Канселу подшутил: "Мой Золотой мяч". Напомним, Зинченко сыграл в 2 матчах Английской Премьер-лиги в текущем сезоне.
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