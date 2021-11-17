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Довбик – не джокер. Форвард СК Днепр-1 показал, что сейчас он круче Яремчука. Аудиомнение #125

Чемпионат мира FIFA
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Довбик – не джокер. Форвард СК Днепр-1 показал, что сейчас он круче Яремчука. Аудиомнение #125

Фото: УАФ, Павел Кубанов

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Говорим о тяжести нашего пути в квалификации, игнорировании Цыганкова партнерами по команде, запредельном браке в передачах от Зинченко. Делаем комплименты Петракову и Бущану. Считаем, что голкипер Боснии не различает Яремчука и Довбика. Зря, это сыграло с ним злую шутку – еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Георгий Бущан Роман Яремчук Руслан Малиновский Александр Петраков Александр Зинченко Артем Довбик Подкаст Аудиомнение отбор к ЧМ-2022 Подкасты UA-Футбол
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