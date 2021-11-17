Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик – не джокер. Форвард СК Днепр-1 показал, что сейчас он круче Яремчука. Аудиомнение #125
Ставим сборную на паузу
Фото: УАФ, Павел Кубанов
Обсуждаем поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Говорим о тяжести нашего пути в квалификации, игнорировании Цыганкова партнерами по команде, запредельном браке в передачах от Зинченко. Делаем комплименты Петракову и Бущану. Считаем, что голкипер Боснии не различает Яремчука и Довбика. Зря, это сыграло с ним злую шутку – еще больше мыслей внутри подкаста.
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Слоны отдыхают. Определились все участники решающего плей-офф отбора на ЧМ в Африке
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- С Ермаком и пивом. Зеленский болел за сборную Украины в одном из пабов Киева
- Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три