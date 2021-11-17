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Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2022?

Чемпионат мира FIFA
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На 10 вопросов есть три минуты

Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2022?

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины одержала важнейшую победу в отборе на Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Подопечные Александра Петракова на выезде одолели боснийцев 0:2, а Финляндия дома с аналогичным счетом уступила действующим чемпионам мира французам. Эти результаты означали, что Украина занимает второе место в своей группе и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Мы предлагаем вам освежить в памяти матчи нашей национальной сборной, пройдя квиз. В нем 10 вопросов, на которые вам нужно ответить за три минуты.

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В статье: Украина квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
17.11.2021 в 17:29
Я взагалі не дивився ций матч, тому що вже не маю зайвих нервів на цей мазохизм. Але мій знайомий ватник і вболівальник збірної росії говорить, що наши билися, як леви, йшли постійно у перед, яскраво комбінували, били по воротах постійно і здобули найприємлівішого рахунку, на відміну од його "запоребриковою" збірною, яка постійно лажає у найважливіших матчах. (P.S. Моя дружина мусить заробляти 10 тисяч баксів, тому що я люблю іздити у подорожі до західних країн).
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