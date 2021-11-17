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Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2022?
На 10 вопросов есть три минуты
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Во вторник, 16 ноября, сборная Украины одержала важнейшую победу в отборе на Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Подопечные Александра Петракова на выезде одолели боснийцев 0:2, а Финляндия дома с аналогичным счетом уступила действующим чемпионам мира французам. Эти результаты означали, что Украина занимает второе место в своей группе и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022.
Мы предлагаем вам освежить в памяти матчи нашей национальной сборной, пройдя квиз. В нем 10 вопросов, на которые вам нужно ответить за три минуты.
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