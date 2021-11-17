Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2022?

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины одержала важнейшую победу в отборе на Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Подопечные Александра Петракова на выезде одолели боснийцев 0:2, а Финляндия дома с аналогичным счетом уступила действующим чемпионам мира французам. Эти результаты означали, что Украина занимает второе место в своей группе и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

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