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Тухель: После двух голов может произойти что угодно, но мы довели дело до конца

Англия
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Коуч рад победе своего клуба

Тухель: После двух голов может произойти что угодно, но мы довели дело до конца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Челси" Томас Тухель дал комментарий после победы над "Лестером" в 12-м туре АПЛ (3:0).

"Мы провели хороший выездной матч и обеспечили блестящий результат, отличная комбинация. Мы создали много полумоментов, нам немного не повезло с офсайдами, но я счастлив, если мы создаем моменты. Мы должны быть сильными с первой до последней минуты, это заслуженная победа.

Очень хороший первый тайм, но у нас возникали трудности с принятием правильных решений и аккуратностью в последней трети поля, и мы могли создать больше моментов.

После двух голов может произойти что угодно, стадион может проснуться, но мы не позволили им вернуться в игру и довели дело до конца", – сказал Тухель.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
BBC

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