Кэррик о критике Фреда: Люди забывают, что он основной игрок сборной Бразилии

Майкл Кэррик, исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", высказался о критике в адрес хавбека Фреда. "Он отдает все силы на благо команды", – приводит его слова BBC.

"Люди забывают, что он основной игрок крепкой сборной Бразилии. Это демонстрирует, насколько он вырос после перехода в "МЮ".

Одно из главных качеств, которое люди не замечают, – это его желание быть командным игроком. Он отдает все силы на благо команды. В матче с "Вильярреалом" он подвернул ногу, и многие футболисты с таким повреждением покидают поле, но он превозмог дискомфорт и уж точно не собирался пропускать следующий матч. Такой подход заразителен. Я только за. Он дарит команде свою энергию.

В последнее время он располагался на поле выше, чем обычно, потому что мы кое-что меняли, и пока он отлично справлялся. Он даже почти забил в последнем туре.

Он очень многое дает нашей команде. Мне он очень нравится", – заявил Кэррик.

В текущем сезоне 28-летний Фред провел 14 матчей за "МЮ" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.