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Роналду: Каррик может стать отличным тренером
Майкл проработал в клуба с 2018 года
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попрощался с тренером английского клуба Майклом Карриком, который покинул команду. 40-летний специалист исполнял обязанности главного тренера манкунианцев с момента ухода Уле-Гуннара Сульшера.
"Майкл Каррик был отличным игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Горжусь, что играл с Карриком, а также тем, что выходил на поле, когда он руководил командой со скамейки запасных", — написал Роналду в "Твиттере".
В нынешнем сезоне португалец отличился шесть раз и отдал две голевые передачи в 11 матчах чемпионата Англии.
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