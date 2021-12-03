Роналду: Каррик может стать отличным тренером

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попрощался с тренером английского клуба Майклом Карриком, который покинул команду. 40-летний специалист исполнял обязанности главного тренера манкунианцев с момента ухода Уле-Гуннара Сульшера.

"Майкл Каррик был отличным игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Горжусь, что играл с Карриком, а также тем, что выходил на поле, когда он руководил командой со скамейки запасных", — написал Роналду в "Твиттере".

В нынешнем сезоне португалец отличился шесть раз и отдал две голевые передачи в 11 матчах чемпионата Англии.