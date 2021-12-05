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АПЛ. Астон Вилла - Лестер 2:1. Лестер продолжает терять очки из-за стандартов

Англия
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(1 голосов)

Джеррард обыграл Роджерса

АПЛ. Астон Вилла - Лестер 2:1. Лестер продолжает терять очки из-за стандартов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Три победы в четырех матчах и пока только одно поражение (чемпиону прошлого сезона) – медовый месяц Стивена Джеррарда и “Астон Виллы” продолжается. Сегодня Джеррард взял три очка в противостоянии со своим бывшим боссом в “Ливерпуле”, а затем соперником в Шотландии Бренданом Роджерсом.

“Лестер” энергичнее начал матч – Роджерс внес некоторые изменения в состав, в частности впервые в основе игру АПЛ начал Патсон Дака. Без него не было бы первого гола. Мэддисон сыграл на перехвате, и продвинул мяч вперед, Даку встречали несколько игроков “Виллы”, но он умудрился оставить их всех не у дел, и выполнить точный пас на Барнса. Изящный удар в угол и 1:0.

Но гости вели в счете только 170 секунд. “Вилла” отыгралась после стандарта. Подача в штрафную, игроки “Лестера” не смогли вынести мяч, Кэш дал головой пас на Буэндию и аргентинец тоже головой отправил мяч в угол. Центрбек “Виллы” Конса немного подправил его траекторию, поэтому мяч был записан на него.

Ни одной из команд не удавалось установить контроль над игрой. “Лестер” мог забивать после ударов Мэддисона и Барнса, гостей не раз спасал Шмейхель. Спорный эпизод случился на 45+2 минуте. Вратарь “Лестера” лежа одной рукой накрыл мяч после кросса, но Рэмзи пробил по мячу и забил голу. Майкл Оливер отменил взятие ворот, сославшись на правило, указывающее, что мяч нельзя трогать, когда он находится под контролем вратаря. Но ряд твиттер-экспертов выразили несогласие с рефери.

Как бы там не было, но “Вилла” все-таки забила второй гол. И снова “Лестер” пропустил после стандарта – уже десятый раз в чемпионате (больше всех в лиге вместе с “Пэлас”). Подача с углового на дальнюю штангу и точный удар головой Конса.

У “Лестера” было немало времени и шансов, чтобы отыграться, но счет остался прежним. 2:1 – “Вилла” опережает “Лестер” и поднимается на десятое место в АПЛ.

Чемпионат Англии, 15-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Лестер” 2:1

Голы: Конса 17, Конса 54 – Дака 14

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Янг – Макгинн, Накамба, Дуглас Луис (Сансон 77) – Рэмзи (Туанзебе 84), Уоткинс, Буэндиа (Чуквуэмека 78)

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Эванс, Кастань – Ндиди, Дьюсбери-Холл (Ихеаначо 86) – Барнс, Мэддисон, Лукман (Варди 65) – Дака (Перес 78)

Предупреждения: Накамба 55 – Мэддисон 90

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В статье: Стивен Джеррард Брендан Роджерс Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига АПЛ Лестер Сити
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
05.12.2021 в 21:43
лисы забуксовали
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kalan-86 (Анкара)
05.12.2021 в 20:38
Джеррард сразу с места в карьер. Выдающийся футболист и уже прекрасный тренер! Только успехов!
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FCZK-1922 (Кировоград)
05.12.2021 в 20:28
3 победы в четырех матчах при одном далеко не безнадежном поражении чемпиону, мои поздравления Джерарду!
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