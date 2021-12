АПЛ. Астон Вилла - Лестер 2:1. Лестер продолжает терять очки из-за стандартов

Три победы в четырех матчах и пока только одно поражение (чемпиону прошлого сезона) – медовый месяц Стивена Джеррарда и “Астон Виллы” продолжается. Сегодня Джеррард взял три очка в противостоянии со своим бывшим боссом в “Ливерпуле”, а затем соперником в Шотландии Бренданом Роджерсом.

“Лестер” энергичнее начал матч – Роджерс внес некоторые изменения в состав, в частности впервые в основе игру АПЛ начал Патсон Дака. Без него не было бы первого гола. Мэддисон сыграл на перехвате, и продвинул мяч вперед, Даку встречали несколько игроков “Виллы”, но он умудрился оставить их всех не у дел, и выполнить точный пас на Барнса. Изящный удар в угол и 1:0.

Но гости вели в счете только 170 секунд. “Вилла” отыгралась после стандарта. Подача в штрафную, игроки “Лестера” не смогли вынести мяч, Кэш дал головой пас на Буэндию и аргентинец тоже головой отправил мяч в угол. Центрбек “Виллы” Конса немного подправил его траекторию, поэтому мяч был записан на него.

Ни одной из команд не удавалось установить контроль над игрой. “Лестер” мог забивать после ударов Мэддисона и Барнса, гостей не раз спасал Шмейхель. Спорный эпизод случился на 45+2 минуте. Вратарь “Лестера” лежа одной рукой накрыл мяч после кросса, но Рэмзи пробил по мячу и забил голу. Майкл Оливер отменил взятие ворот, сославшись на правило, указывающее, что мяч нельзя трогать, когда он находится под контролем вратаря. Но ряд твиттер-экспертов выразили несогласие с рефери.

Paul Merson blasts 'terrible rule' but praises Kasper Schmeichel for 'intelligent goalkeeping' as Aston Villa have goal controversially ruled https://t.co/RMjgu0arQs

Как бы там не было, но “Вилла” все-таки забила второй гол. И снова “Лестер” пропустил после стандарта – уже десятый раз в чемпионате (больше всех в лиге вместе с “Пэлас”). Подача с углового на дальнюю штангу и точный удар головой Конса.

У “Лестера” было немало времени и шансов, чтобы отыграться, но счет остался прежним. 2:1 – “Вилла” опережает “Лестер” и поднимается на десятое место в АПЛ.

✅ Aston Villa 2-0 Brighton

✅ Crystal Palace 1-2 Aston Villa

✅ Aston Villa 2-1 Leicester City



Three wins out of four for Steven Gerrard. ???? pic.twitter.com/eyRQlRF7VE