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Агент Погба: Погба в Баварии? Это невозможно, они не платят такие зарплаты
Футболист останется в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, высказался о возможности перехода французского футболиста в немецкий клуб.
"Погба в "Баварии"? Это невозможно, они не платят такие зарплаты. У меня есть много предложений по нему, включая от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта. Посмотрим, что будет лучше для него", — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в "Твиттере" со ссылкой на Sport1.
28-летний Погба выступает за английскую команду с 2016 года, перейдя из "Ювентуса" за € 105 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах АПЛ отдал семь голевых передач. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце сезона.
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