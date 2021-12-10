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Агент Погба: Погба в Баварии? Это невозможно, они не платят такие зарплаты

Англия
(2 голосов)

Футболист останется в Англии

Агент Погба: Погба в Баварии? Это невозможно, они не платят такие зарплаты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, высказался о возможности перехода французского футболиста в немецкий клуб.

"Погба в "Баварии"? Это невозможно, они не платят такие зарплаты. У меня есть много предложений по нему, включая от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта. Посмотрим, что будет лучше для него", — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в "Твиттере" со ссылкой на Sport1.

28-летний Погба выступает за английскую команду с 2016 года, перейдя из "Ювентуса" за € 105 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах АПЛ отдал семь голевых передач. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце сезона.

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В статье: Поль Погба Мино Райола Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
10.12.2021 в 16:44
Зато они выигрывают трофеи ;)
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