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Райола о ФИФА: Я не знаю, почему мы отдаем власть этой коррумпированной лавочке
Также агент раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Агент Мино Райола резко высказался в адрес ФИФА и её инициатив в интервью Sport1.de. "Чемпионат мира каждые два года. Ну что это за нонсенс?", – заявил он.
"Все знают, какого мнения о ФИФА я придерживаюсь. Нам в Европе не нужен этот магазин. 97% дохода в футболе генерируется в Европе. Я не знаю, почему отдаем власть такой коррумпированной лавочке, как ФИФА.
Мы хотим создать новую систему в футболе. В ней клубы, игроки и агенты будут работать вместе под руководством УЕФА. Мы не хотим, чтобы ФИФА делилась своими мыслями и делала то, что они считают полезным для футбола. ФИФА словно какой-то диктатор.
Они занимаются демагогией и используют нас, агентов, чтобы отвлечь внимание от своих проблем. ФИФА всегда тычет пальцем в нас: "Агенты – плохие ребята". Они хотят отвлекать внимание от своих проблем.
У них нет собственных идей. Чемпионат мира каждые два года. Ну что это за нонсенс?", – сказал Райола.
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