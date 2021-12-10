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Райола о ФИФА: Я не знаю, почему мы отдаем власть этой коррумпированной лавочке

Англия
(1 голосов)

Также агент раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

Райола о ФИФА: Я не знаю, почему мы отдаем власть этой коррумпированной лавочке

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Агент Мино Райола резко высказался в адрес ФИФА и её инициатив в интервью Sport1.de. "Чемпионат мира каждые два года. Ну что это за нонсенс?", – заявил он.

"Все знают, какого мнения о ФИФА я придерживаюсь. Нам в Европе не нужен этот магазин. 97% дохода в футболе генерируется в Европе. Я не знаю, почему отдаем власть такой коррумпированной лавочке, как ФИФА.

Мы хотим создать новую систему в футболе. В ней клубы, игроки и агенты будут работать вместе под руководством УЕФА. Мы не хотим, чтобы ФИФА делилась своими мыслями и делала то, что они считают полезным для футбола. ФИФА словно какой-то диктатор.

Они занимаются демагогией и используют нас, агентов, чтобы отвлечь внимание от своих проблем. ФИФА всегда тычет пальцем в нас: "Агенты – плохие ребята". Они хотят отвлекать внимание от своих проблем.

У них нет собственных идей. Чемпионат мира каждые два года. Ну что это за нонсенс?", – сказал Райола.

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В статье: УЕФА ФИФА Мино Райола Чемпионат Мира
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Источник:
sport1.de

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 22:15
А какой процент неевропейских игроков генерируется в Европе?
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Vantala (Kharkiv)
10.12.2021 в 22:05
Упырь, млять. Присосался к системе, пьет из нее соки находя лазейки в правилах. И когда видит, что таким как он хотят дать по рукам - открывает на них свою вонючую пасть
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football_soccer (Украина)
10.12.2021 в 21:23
какая у агента вообще может быть власть? он шо лично тренировал игрока, или он его нашел, где-то на стройке/заводе и привел в футбол ? берут готовый материал, на ровном месте получают свои проценты и еще какую-то власть хотят. Как по мне, клубы и игроки и сами в состоянии поставить подписи на документах. Почасовая оплата самих дорогих юристов, что бы составить договор и то выйдет в тысячу раз дешевле услуг таких еврейчиков как райола
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Red_Cat (Салоники)
10.12.2021 в 21:22
Фифа и Раёла - это как Жаба и Гадюка.
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