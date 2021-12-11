Манчестер Юнайтед всё ещё надеется продлить контаркт с Погба

"Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника все еще заинтересован в продлении контракта с французским полузащитником Полем Погба.

Предложение подписать новое соглашение клуб сделал французу еще в июле текущего года. Отмечается, что оно по-прежнему в силе, однако, 28-летний хавбек еще не принял решение на счет своего будущего.

В текущем сезоне Поль провел за "красных дьяволов" 13 поединков и отдал 7 результативных передач. Летом у Погба истекает срок контаркта с "МЮ".