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Манчестер Юнайтед всё ещё надеется продлить контаркт с Погба
Игрок нужен команде
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника все еще заинтересован в продлении контракта с французским полузащитником Полем Погба.
Предложение подписать новое соглашение клуб сделал французу еще в июле текущего года. Отмечается, что оно по-прежнему в силе, однако, 28-летний хавбек еще не принял решение на счет своего будущего.
В текущем сезоне Поль провел за "красных дьяволов" 13 поединков и отдал 7 результативных передач. Летом у Погба истекает срок контаркта с "МЮ".
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