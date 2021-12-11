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Манчестер Юнайтед всё ещё надеется продлить контаркт с Погба

Англия
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Игрок нужен команде

Манчестер Юнайтед всё ещё надеется продлить контаркт с Погба

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника все еще заинтересован в продлении контракта с французским полузащитником Полем Погба.

Предложение подписать новое соглашение клуб сделал французу еще в июле текущего года. Отмечается, что оно по-прежнему в силе, однако, 28-летний хавбек еще не принял решение на счет своего будущего.

В текущем сезоне Поль провел за "красных дьяволов" 13 поединков и отдал 7 результативных передач. Летом у Погба истекает срок контаркта с "МЮ".

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В статье: Ральф Рангник Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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