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АПЛ. Арсенал - Вест Хэм 2:0. Канониры поднимаются на четвертое место

Англия
(1 голосов)

Команда Артеты реализовала свои моменты и хорошо сыграла у своих ворот

АПЛ. Арсенал - Вест Хэм 2:0. Канониры поднимаются на четвертое место

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Вест Хэм” 2:0

Голы: Мартинелли 48, Смит-Роу 87

На 69-й минуте Ляказетт не реализовал пенальти (вратарь)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Сака, Парти, Джака, Мартинелли (Нкетия 82) – Эдегор (Смит-Роу 65) – Ляказетт (Тавареш 89)

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини (Бенрахма 77), Форнальс (Эшби 84) – Антонио

Предупреждения: Мартинелли 58, Рэмсдейл 72 – Цоуфал 11, Цоуфал 67

Удаление: Цоуфал 67

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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