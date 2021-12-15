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АПЛ. Арсенал - Вест Хэм 2:0. Канониры поднимаются на четвертое место
Команда Артеты реализовала свои моменты и хорошо сыграла у своих ворот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Вест Хэм” 2:0
Голы: Мартинелли 48, Смит-Роу 87
На 69-й минуте Ляказетт не реализовал пенальти (вратарь)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Сака, Парти, Джака, Мартинелли (Нкетия 82) – Эдегор (Смит-Роу 65) – Ляказетт (Тавареш 89)
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини (Бенрахма 77), Форнальс (Эшби 84) – Антонио
Предупреждения: Мартинелли 58, Рэмсдейл 72 – Цоуфал 11, Цоуфал 67
Удаление: Цоуфал 67
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