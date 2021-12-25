Хавбек Англии: После гола Шоу я думал забьем три или четыре, мы разнесем Италию

Полузащитник национальной сборной Англии и "Лидса" Калвин Филлипс вспомнил поражение в финале Евро-2020 от Италии.

– Англия повела на второй минуте после гола Шоу. Что вы чувствовали в тот момент?

– Я подумал: "Мы забьем три или четыре, мы разнесем их". Но потом они начали делать передачи и перемещать мяч из стороны в сторону. К середине матча я думал: "Господи Иисусе, они хороши", – рассказал Филлипс.