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Хавбек Англии: После гола Шоу я думал забьем три или четыре, мы разнесем Италию
Филлипс о финале прошедшего ЧЕ
Полузащитник национальной сборной Англии и "Лидса" Калвин Филлипс вспомнил поражение в финале Евро-2020 от Италии.
– Англия повела на второй минуте после гола Шоу. Что вы чувствовали в тот момент?
– Я подумал: "Мы забьем три или четыре, мы разнесем их". Но потом они начали делать передачи и перемещать мяч из стороны в сторону. К середине матча я думал: "Господи Иисусе, они хороши", – рассказал Филлипс.
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Источник:Daily Mail
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