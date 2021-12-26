Конте: Важные три очка, но нам есть в чем прибавлять

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий после победы над "Кристал Пэлас" (3:0) в матче 19-го тура АПЛ:

"Важные три очка. Мы начали матч немного медленно, однако затем появились моменты – и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче. Однако в моей карьере бывали случаи, когда я проигрывал матчи соперникам, которые были в меньшинстве. Моим игрокам удалось сохранить концентрацию.

Это была хорошая игра. Сейчас самое главное – восстановиться, потому что через два дня нам предстоит сложный матч с "Саутгемптоном". Нам есть в чем прибавлять.

Ни одного пропущенного мяча – это важно. То, что мы забили три гола – это позитивный момент для нападающих. Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться", – заявил Конте.