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Конте: Важные три очка, но нам есть в чем прибавлять

Англия
(1 голосов)

Тренер серьезно настроен

Конте: Важные три очка, но нам есть в чем прибавлять

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий после победы над "Кристал Пэлас" (3:0) в матче 19-го тура АПЛ:

"Важные три очка. Мы начали матч немного медленно, однако затем появились моменты – и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче. Однако в моей карьере бывали случаи, когда я проигрывал матчи соперникам, которые были в меньшинстве. Моим игрокам удалось сохранить концентрацию.

Это была хорошая игра. Сейчас самое главное – восстановиться, потому что через два дня нам предстоит сложный матч с "Саутгемптоном". Нам есть в чем прибавлять.

Ни одного пропущенного мяча – это важно. То, что мы забили три гола – это позитивный момент для нападающих. Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться", – заявил Конте.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
26.12.2021 в 20:53
Да, ничего не скажешь, тренер имеет просто колоссальное значение для команды. При Нуну абсолютно этот же Тоттенхэм уже практически дух испустил, и тут, как вроде бы в него воздух вдохнули. Правда Конте как раз таки и славится тем, что за короткий период времени может реанимировать любую команду. Правда вот что дальше…он все таки тренер-спринтер, даёт результат на очень котором отрезке, а на длительный период у него просто не хватает сил. На что, как болельщик Арсенала, я и надеюсь.
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