Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Фланговый нападающий

Никто лучше Алана Ширера не знает, каково это – забивать голы в английской Премьер-лиге. Но и рекордсмен-бомбардир АПЛ теряется в словах, когда ему нужно проанализировать гол Салаха в ворота “Манчестер Сити”.

“Я вижу этот гол и хочу сказать только одно – “просто немыслимо” (“F***ing unbelievable”). Спустя два месяца я все еще считаю, что это один из лучших голов в этом сезоне”.

Позже Ширер все же разобрал гол Салаха. “Это шедевр баланса и контроля. Это техника. Чистый класс. “Сити” – это команда, собранная из великих игроков, но на фоне Салаха они выглядят посредственно. Он обошел пять игроков “Манчестер Сити”. Дриблингу учат в детстве – мяч нужно обводить вокруг конусов. Чем больше практики, тем лучше у это вас получается. Но практика не объясняет искусство Салаха. Как и для Лионеля Месси, для него это естественно”.

Что еще более немыслимо – в следующем туре против “Уотфорда” Салах фактически повторил этот гол. Снова танец с мячом, снова защитники на газоне и снова хлесткий и точный удар по неберущейся для вратаря траектории.

Что еще более немыслимо – в этот же матче Салах выполнил один из самых красивых ассистов, который можно себе представить, вырезав мяч внешней стороной стопы на ход Мане. “Это поэзия мгновения”, – говорит Ширер.

По общему признанию, Мохамед Салах – лучший игрок английского чемпионата. В сезоне 2021/22 египтянин забил в 22 мяча и выполнил девять голевых передач. Ему 29 лет и он играет все лучше и лучше. Если Салах сохранит свой голевой темп, то может побить не только свой рекорд по забитым голам за сезон (44 в кампании 2017/18), но и рекорд Иана Раша (47).

Иногда, чтобы понять, почему тот или иной игрок показывает футбол своей жизни, достаточно разобрать основы.

Например, отдых. После изнурительного сезона 2020/21, в котором Салах забил 22 гола в АПЛ и помог своей команде пробиться в Лигу чемпионов, форвард “Ливерпуля” отдыхал от футбола семь недель, а затем провел с командой полноценной сбор в июле. “Даже топ-игрокам нужен перерыв. Иногда люди недооценивают важность восстановления после эмоциональных и очень интенсивных игровых периодов. Состояние Салаха со старта предсезонки было просто выдающееся”, – рассказывает ассистент главного тренера “Ливерпуля” Пеп Лейндерс.

Второй фактор – возвращение зрителей на стадионы. “Мо – артист, а лучшие артисты раскрываются в полной мере перед публикой, – рассказывает один из источников в “Ливерпуле”. – Он предельно целеустремлен в своих желаниях. Все это чувствуют. Он хочет вернуть себе Золотую бутсу, но еще больше – выиграть новые трофеи для команды”.

“Все мы знаем, что Мо – особенный игрок, он получает чистую радость от футбола. Когда топ-игроки кайфуют от футбола и остаются профессионалами, как Салах, их просто невозможно остановить”, – говорит Лейндерс в интервью The Athletic.

И третий фактор – уверенность в игре команды. Футбольные болельщики и эксперты склонны к амнезии, и, смотря на мучения команды Клоппа в тяжелом для нее прошлом сезоне, мы забыли насколько сильно и впечатляюще может играть “Ливерпуль”, когда все его основные игроки в полном порядке. Фактически в этом составе “Ливерпуль” набрал 98 очков в своем чемпионском сезоне и 97 годом ранее. Возвращение после травм Ван Дейка и Матипа позволяет “Ливерпулю” играть в более рискованной и агрессивной манере, что только способствует раскрытию таланта Салаха.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Единственным небольшим облаком, затмевающим чистый восторг от игры египтянина, стала история с его новым контрактом в “Ливерпуле”. Действующее соглашение кончается в 2023 году. Салах в немногих своих интервью не раз “бросал мячик” на половину поля клуба, утверждая, что он хочет остаться на “Энфилде”. Каждый раз, когда он забивает гол, он бежит к трибунам и с гордостью целует герб клуба. Он любит “Ливерпуль”. Но и рассчитывает на должное вознаграждение. Звучала сумма в 400 000 фунтов в неделю, такой четырехлетний контракт будет стоить “Ливерпулю” более 80 млн фунтов. Но разве за такие деньги “Ливерпуль” найдет альтернативу Салаху? Исключительные футболисты стоят исключительных денег. Так устроен современный футбол. Салах своей игрой и своими голами уже не раз в этом сезоне продемонстрировал, что ему нет равных.

Альтернатива – Лионель Месси. Великим и трагическим стал 2021-й год для Лионеля Месси. Он выиграл Копа Америки со сборной Аргентины, сбросив с плеч груз ответственности за всю страну. Месси выиграл Золотой мяч, обойдя в рейтинге Роберта Левандовского. Но в этом же году Месси покинул “Барселону”, главный клуб его жизни. Его слезы на прощальной конференции останутся в памяти всех футбольных болельщиков. Неловкость вызывает и тот факт, что у Месси фактически не было альтернатив. Только “Пари Сен-Жермен”, команда из неконкурентного чемпионата, смогла предложить аргентинцу должные условия. Адаптация Месси к французскому футболу и своеобразному игровому рисунку ПСЖ происходит не так быстро.

Алтернативная сборная 2021