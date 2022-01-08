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Капитан Челси: Тухель всегда хочет большего

Англия
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Он это уже и доказал

Капитан Челси: Тухель всегда хочет большего

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Капитан лондонского "Челси" Сезар Аспиликуэта рассказал о своем отношении к наставнику команды Томасу Тухелю:

“У меня здесь было несколько тренеров. Некоторые из них сильно отличались друг от друга. Но всех их объединяет воля к победе.

Томас очень спокоен, но очень требователен тренер. Он недоволен, когда дела обстоят плохо. Он всегда хочет большего – большего успеха. Это он доказал своими достижениями, и, надеюсь, в будущем мы добьемся еще большего”, - сказал Аспиликуэта.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Сезар Аспиликуета
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