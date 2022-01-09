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ПСЖ пытается склонить Рюдигера к переходу

Англия
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Игрок хочет в "Реал"

ПСЖ пытается склонить Рюдигера к переходу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" Маурисио Почеттино активно интересуется защитником Антонио Рюдигером, контракт которого с "Челси" истекает уже летом текущего года.

Парижане предложили 28-летнему футболисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год, но немец по-прежнему хочет перейти в "Реал". Препятствием может стать то, что испанский клуб не готов ему столько платить.

В текущем сезоне центральный защитник провел за лондонский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер ПСЖ
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Источник:
Foot Mercato

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