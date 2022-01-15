Англия
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Ман Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Вывеска этого матча уже интригующая, а добавляет искры противостоянию ещё и тот факт, что все
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Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
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