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Ман Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(2 голосов)

Матч дня

Ман Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вывеска этого матча уже интригующая, а добавляет искры противостоянию ещё и тот факт, что все дуэли между этими наставниками в прошлом сезоне выиграл Тухель, в нынешнем единственную - Гвардиола. Также это поединок между первой и второй командами чемпионата Англии. Победа "Ман Сити" де-факто снимет вопросы о победителе чемпионата, а вот выигрыш "Челси" оставляет варианты.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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