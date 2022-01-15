Ман Сити - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вывеска этого матча уже интригующая, а добавляет искры противостоянию ещё и тот факт, что все дуэли между этими наставниками в прошлом сезоне выиграл Тухель, в нынешнем единственную - Гвардиола. Также это поединок между первой и второй командами чемпионата Англии. Победа "Ман Сити" де-факто снимет вопросы о победителе чемпионата, а вот выигрыш "Челси" оставляет варианты.

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