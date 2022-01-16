Официально. Эвертон уволил Рафаэля Бенитеса 

“Эвертон” принял решение расстаться с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, информирует официальный сайт клуба.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

Бенитес был отправлен в отставку после матча Премьер-лиги с “Норвичем”, который закончился поражением “ирисок” (1:2). “Норвич” до встречи с “Эвертоном” занимал последнее место в чемпионате и не побеждал в АПЛ с ноября.

Поражение “Норвичу” стало для “Эвертона” девятым в последних 12 матчах АПЛ. “Ириски” занимают в турнирной таблице 15-е место, опережая зону вылета на шесть очков.

Бенитес был назначен главным тренером “Эвертона” 30 июня 2021 года, сменив во главе команды Карло Анчелотти. Его контракт был рассчитан на три года.

Болельщики “ирисок” изначально выступали против назначения Бенитеса, который в бытность тренером “Ливерпуля” назвал “Эвертон” “маленьким клубом”. Против назначения Бенитеса был и спортивный директор Марсель Брандс. Осенью Брандс покинул “Эвертон” из-за разногласий с руководством клуба и Бенитесом.

Бенитес получил широкое полномочия в “Эвертоне”, управляя не только спортивными процессами. За время его работы клуб покинули не только спортдир Брандс, но и главный скаут и глава медицинской службы. Из-за конфликтов с Бенитесом “Эвертон” продал таких игроков как Хамес Родригес и Люка Динь.

“Рафа Бенитес не виноват во всех проблемах “Эвертона”, но он склонен создавать хаос в клубах, которых он работает, – рассказывает эксперт Sky Sports Джейми Реднапп. – Он действует как политик, он всегда винит кого-то другого. Он устраивает конфликты и накручивает атмосферу, болельщики протестуют против руководства – так было везде, где он работал. Уверен, что в “Эвертоне” Бенитес это сделал снова”.

Бенитес стартовал в “Эвертоне” более чем хорошо. “Ириски” выиграли четыре из шести матчей в АПЛ и были в группе лидеров. Но начиная с октября “Эвертон” набрал в лиге только шесть очков из 39 возможных и резко упал в турнирной таблице.

Травмы ведущих футболистов (Калверт-Льюин, Дукуре, Ришарлисон) и спад в форме ключевых защитников (Коулмэн и Кин) были одним из главных факторов неудач “Эвертон”, но немало вопросов вызывают и тактические решения Бенитеса. Он имеет репутацию оборонительного тренера, но в 19 матчах АПЛ “Эвертон” пропустил 34 гола – пятый с конца показатель в лиге. “Ириски” проваливают старт поединков, в десяти из 11 последних матчах они пропускали первыми. Бенитес ставил команде осторожный, контратакующий футбол, и в позиционных атаках у “Эвертона” не было решений. Кадровая политика Бенитеса, его фаворитизм к некоторым игрокам (Рондон), странные замены во время матчей часто вызывали недоумение у болельщиков и экспертов.

Как сообщает “Эвертон”, информация о преемнике Бенитеса появится позже. Среди вариантов – экс-ассистент Анчелотти и Бенитеса Данкан Фергюсон, главный тренер “Дерби Каунти” Уэйн Руни и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.