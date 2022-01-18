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Брайтон - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Для лондонцев ожидается непростой выезд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Томаса Тухеля не может выиграть в АПЛ три поединка кряду. Лондонцы отстали от "Ман Сити", который возглавляет таблицу лиги, уже на тринадцать баллов. "Брайтон" в свою очередь не знает горечи поражений в четырёх матчах подряд. Правда, известна команда большой любовью к ничьим: каждая вторая встреча из двадцати предыдущих
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