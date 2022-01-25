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Рашфорда и Лингарда раскритиковали за фото с рэпером

Англия
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Год назад артиста обвинили в антисемитизме

Рашфорда и Лингарда раскритиковали за фото с рэпером

Фото: twitter.com/JesseLingard

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Игроки "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд и Джесси Лингард на этой неделе сфотографировались с рэпером Wiley в Дубае. Футболисты столкнулись с серьезной критикой, так как год назад артиста забанил твиттер за антисемитизм, сообщает BBC.

Фото выложил на свой странице сам рэпер, но со временем удалил его.

Футболисты прокомментировали ситуацию следующим образом:

"Я считаю, что борьба с антисемитизмом в игре и за ее пределами требует большего внимания.

Это фото было доведено до моего сведения, и теперь я понимаю, что, учитывая контекст, его можно легко неправильно истолковать", – прокомментировал Рашфорд.

"Я хотел бы подчеркнуть, что я не одобряю и не буду мириться с дискриминационным языком или поведением любого рода, направленным против еврейской общины или любой другой общины", – подытожил он.

Лингард отреагировал подобным образом, написав в Твиттере: "Я хочу дать понять, что не одобряю никакие формы расизма".

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
bbc.com

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