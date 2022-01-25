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Рашфорда и Лингарда раскритиковали за фото с рэпером
Год назад артиста обвинили в антисемитизме
Фото: twitter.com/JesseLingard
Игроки "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд и Джесси Лингард на этой неделе сфотографировались с рэпером Wiley в Дубае. Футболисты столкнулись с серьезной критикой, так как год назад артиста забанил твиттер за антисемитизм, сообщает BBC.
Фото выложил на свой странице сам рэпер, но со временем удалил его.
Футболисты прокомментировали ситуацию следующим образом:
"Я считаю, что борьба с антисемитизмом в игре и за ее пределами требует большего внимания.
Это фото было доведено до моего сведения, и теперь я понимаю, что, учитывая контекст, его можно легко неправильно истолковать", – прокомментировал Рашфорд.
"Я хотел бы подчеркнуть, что я не одобряю и не буду мириться с дискриминационным языком или поведением любого рода, направленным против еврейской общины или любой другой общины", – подытожил он.
Лингард отреагировал подобным образом, написав в Твиттере: "Я хочу дать понять, что не одобряю никакие формы расизма".
I’ve been made aware of a photo circulating currently, that can easily be misconstrued. I want to make it clear that I do not condone any form of racism whatsoever!— Jesse Lingard (@JesseLingard) January 25, 2022
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