Забивал Украине на ЕВРО. Аутсайдер АПЛ подписал ведущего нападающего Вольфсбурга

Футбольный клуб "Бернли" рад объявить о подписании контракта с игроком сборной Нидерландов Ваутом Вегхорстом. 29-летний нападающий перешел из немецкого "Вольфсбурга", сумма сделки – не разглашается. Контракт между сторонами заключен на 3,5 года.

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Вегхорст сыграл 12 поединков за "Оранье", за последние три с половиной сезона он забил 59 голов в 118 матчах Бундеслиги за "волков". Также в его активе гол в ворота сборной Украины в матче 1-го тура чемпионата Европы-2020 (3:2, победа голландцев).

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Ранее Ваут также защищал цвета "Эммена", "Хераклеса" и АЗ.