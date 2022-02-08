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"Я хотел навредить кому-то из них". Уэйн Руни вспомнил, как оставил шип в ноге Джона Терри
Было дело
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард "МЮ" и сборной Англии Уэйн Руни вспомнил, как в 2006 году насолил защитнику "Челси" и партнеру по национальной команде Джону Терри. В поединке второго круга того розыгрыша "синим" было достаточно сыграть вничью с "красными дьяволами", но в итоге "пенсионеры" взяли 3 очка (3:0). Руни отметил:
"Я поменял шипы перед игрой, вставил более длинные металлические, потому что хотел навредить кому-то из них. Тем не менее, все было в рамках норм АПЛ, хотя обычно я такие шипы в бутсы не вставлял, моими любимыми были пластиковые с металлическими наконечниками. Я просто не мог смириться с тем, что "Челси" выиграет АПЛ".
"Джон Терри покинул стадион на костылях. Я продырявил ему ногу, а потом подписал ему свою футболку после игры, с извинениями. Несколько недель спустя я попросил его вернуть мне шип. Если вы внимательно посмотрите на фотографии с их празднования, то увидите Джона на костылях".
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