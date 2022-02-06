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Руни: Когда была пара дней без футбола, я просто запирался и просто пил
Уэйн о проблемах в период карьеры футболиста
Фото: The Paradise / Автор: неизвестен
Бывший легендарный форвард "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер "Дерби" Уэйн Руни рассказал о роли алкоголя в его карьере игрока.
"Ушло немало времени на то, чтобы научиться с этим справляться. Ты словно оказывался в таком положении, в котором тебе некомфортно. Я совершил много ошибок. Иногда они попадали в прессу, иногда – нет. Мне было тяжело справляться со всем тем, что было в газетах, а также иметь дело с главным тренером Фергюсоном и со своей семьей.
Бывали периоды, когда у меня была пара дней без футбола, и я просто запирался где-нибудь и просто пил, стараясь выкинуть все из головы. Люди могут быть в курсе, что я любил порой выпить, но все было намного сложнее.
Просто все накладывалось: игра за свою страну, за "МЮ", давление из-за того, что происходило в личной жизни. Когда я рос, у нас было не принято с кем-либо делиться такими вещами, ты должен был сам как-то справляться, а не просить о помощи.
Когда что-то происходило в моей жизни, это всегда было связано с алкоголем. Ничего дурного не случалось, когда я был трезв. И поэтому мне пришлось решать этот вопрос. Теперь у меня нормальные отношения с алкоголем. Проблем нет. Я временами выпиваю, но не так, как прежде. Все под контролем. Но никогда не было такого момента, когда я считал себя алкоголиком", – рассказал англичанин.
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