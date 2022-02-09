Непаханое поле Конте, выжженная земля Хазенхюттля. АПЛ. Тоттенхэм – Саугемптон 2:3

Хозяева начали встречу вполне организованно. Хоть "Саутгемптон" с первых минут и демонстрировал сумасшедшее желание зажимать "шпор" в каждом единоборстве, имея за плечами успешный декабрьский опыт, но на этот раз в дебюте "Тоттенхэм" выглядел острее оппонента, увереннее комбинировал на чужой половине поля.

Для начала Ромеро протолкнул мяч в сетку из явного офсайда, затем Регилону идеально выкатили снаряд так, что испанец оказался прямо перед Форстером, однако вратаря Серхио не переиграл. И все же, свой гол "лилейно-белые" таки по делу забили: Моура пасом на Кейна разрезал оборону "святых", Харри прострелил в направлении Сона, правда, корейцу ничего и делать даже не пришлось, ведь Беднарек оказался проворнее, неудачно подставил ногу и оформил автогол (1:0).

???? Spurs take the lead, a Jan Bednarek own goal. #SaintsFC pic.twitter.com/shI18A8xA6 — Saints Live (@Saints_FCLive) February 9, 2022

Все бы ничего, но Ян априори не может быть главным неудачником на поле, если на нем присутствует Дэвис. Бен умудрился поскользнуться в своей штрафной площадке и подарить "Саутгемптону" атаку на ровном месте. Подопечные Хазенхюттля воспользовались суматохой и сравняли счет – Броя замкнул передачу с фланга, так как защитники "Тоттенхэма" попросту не успели разобрать игроков (1:1). Можно сказать, что в первом тайме команды забивали исключительно сами себе.

А вот на все то, что происходило даьше вплоть до свистка на перерыв, болельщики "шпор" явно не могли смотреть без валидола. "Саутгемптон" учуял страх футболистов "Тоттенхэма" и задавил хозяев, мяч то и дело летал сквозь владения Льориса. Не реализовал выход один на один Броя (слишком зациклился на снаряде и не поднял вовремя глаза), мимо прошел дальний шальной выстрел Армстронга, также Салису не попал в пустые ворота на отскоке, а еще и Перро проверил перекладину – она в порядке, звенит очень громко. Плюс арбитр проигнорировал руку Хейбьерга в рамках одного из эпизодов, а дело было, между прочим, в штрафной площадке "шпор".

Level at the break. pic.twitter.com/vDBTZiAXfA — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 9, 2022

15-минутная пауза безумно помогла "Тоттенхэму", Антонио Конте всегда качественно перезагружает своих исполнителей между таймами. Если моменты Санчеса и Моуры в начале второй половины встречи вряд ли тянут на статус опасных, то, как мяч не оказался в воротах после удара головой от Кейна – одному Харри, наверное, известно. Англичанин здорово направлял снаряд в газон, логично ожидая, что такой прием дезориентирует Форстера, но сфера подло полетела над перекладиной.

К счастью для хозяев, то, что не получилось у Кейна, вышло у Сона – кореец мастерски в касание записал ассист на Моуру (2:1). Интересно, что в начале данной голевой атаки "шпор" Роял буквально впечатал в газон Брою. Рефери нарушения не правил не увидел.

Nothing was stopping us tonight ???? pic.twitter.com/mvv0oU7ehO — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 9, 2022

И тут "Саутгемптон" в абсолютно незамысловатом стиле вернулся в игру и пугающе легко ее перевернул. Две подряд простых подачи в штрафную площадку Льориса поставили защитников "Тоттенхэма" в тупик. Сначала не заметил никакого сопротивления на втором этаже Эльюнусси (2:2), затем повторил трюк партнера Че Адамс (2:3). У Антонио Конте впереди очень много работы, его команды никогда так плохо не защищаются. "Шпоры" бросились спасать матч и почти сделали это. Бергвейн забил, но из положения "вне игры". На штурм у хозяев уже не было ни времени, ни сил. "Саутгемптон" показал характер и наказал лондонцев за огрехи в обороне.

АПЛ, 24-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" 2:3

Голы: Беднарек (18, автогол), Сон (70) – Броя (23), Эльюнусси (79), Че Адамс (82)

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Ромеро, Санчес – Регилон (Бергвейн, 83), Хейбьерг (Бентанкур, 60), Уинкс, Роял – Моура (Кулусевский, 76), Сон – Кейн

"Саутгемптон": Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро – Армстронг, Уорд-Прауз, Ромеу, Эльюнусси (Диалло, 90+7) – Броя (Уолкотт, 90), Адамс (Лонг, 90)

Предупреждения: Санчес (59), Ромеро (90+4) – Перро (76), Ромеу (77), Форстер (84)