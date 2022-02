Непаханое поле Конте, выжженная земля Хазенхюттля. АПЛ. Тоттенхэм – Саугемптон 2:3

Хозяева начали встречу вполне организованно. Хоть "Саутгемптон" с первых минут и демонстрировал сумасшедшее желание зажимать "шпор" в каждом единоборстве, имея за плечами успешный декабрьский опыт, но на этот раз в дебюте "Тоттенхэм" выглядел острее оппонента, увереннее комбинировал на чужой половине поля.

Для начала Ромеро протолкнул мяч в сетку из явного офсайда, затем Регилону идеально выкатили снаряд так, что испанец оказался прямо перед Форстером, однако вратаря Серхио не переиграл. И все же, свой гол "лилейно-белые" таки по делу забили: Моура пасом на Кейна разрезал оборону "святых", Харри прострелил в направлении Сона, правда, корейцу ничего и делать даже не пришлось, ведь Беднарек оказался проворнее, неудачно подставил ногу и оформил автогол (1:0).

???? Spurs take the lead, a Jan Bednarek own goal. #SaintsFC pic.twitter.com/shI18A8xA6