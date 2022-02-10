Зоозащитная организация прекратила сотрудничество с Зума. Он был их послом

Французская зоозащитная организация SEED перестала сотрудничать с фуллбеком "Вест Хэма" Куртом Зума, сообщает L`Equipe.

"Защита животных – приоритет для SEED, и мы не можем поддерживать какое-либо жестокое обращение с ними.

Несмотря на статус Зума как посла нашей организации и его приверженность работе с нами, мы решили прекратить сотрудничество с ним", – говорится в заявлении SEED.

Напомним, что на этой неделе в сеть вышло видео, в котором Курт Зума пинал, бил и кидал собственную кошку. С защитником уже разорвал соглашение Adidas, а "Вест Хэм" выписал французу штраф.