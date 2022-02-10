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Зоозащитная организация прекратила сотрудничество с Зума. Он был их послом

Англия
(1 голосов)

Удивительно только то, что сделали это спустя двое суток

Зоозащитная организация прекратила сотрудничество с Зума. Он был их послом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французская зоозащитная организация SEED перестала сотрудничать с фуллбеком "Вест Хэма" Куртом Зума, сообщает L`Equipe.

"Защита животных – приоритет для SEED, и мы не можем поддерживать какое-либо жестокое обращение с ними.

Несмотря на статус Зума как посла нашей организации и его приверженность работе с нами, мы решили прекратить сотрудничество с ним", – говорится в заявлении SEED.

Напомним, что на этой неделе в сеть вышло видео, в котором Курт Зума пинал, бил и кидал собственную кошку. С защитником уже разорвал соглашение Adidas, а "Вест Хэм" выписал французу штраф.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
10.02.2022 в 21:05
прочитав "був їх ослом" лол
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SoLoMoN1607 (N .K)
10.02.2022 в 21:01
А кот Леопольд вообще бы я...ца бы оторвал))
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