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Зоозащитная организация прекратила сотрудничество с Зума. Он был их послом
Удивительно только то, что сделали это спустя двое суток
Getty Images / Global Images Ukraine
Французская зоозащитная организация SEED перестала сотрудничать с фуллбеком "Вест Хэма" Куртом Зума, сообщает L`Equipe.
"Защита животных – приоритет для SEED, и мы не можем поддерживать какое-либо жестокое обращение с ними.
Несмотря на статус Зума как посла нашей организации и его приверженность работе с нами, мы решили прекратить сотрудничество с ним", – говорится в заявлении SEED.
Напомним, что на этой неделе в сеть вышло видео, в котором Курт Зума пинал, бил и кидал собственную кошку. С защитником уже разорвал соглашение Adidas, а "Вест Хэм" выписал французу штраф.
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