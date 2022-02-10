АПЛ. Арсенал минимально обыграл Вулверхэмптон и одержал первую победу в году

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Молинью Стедиум" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

В последний раз перед этим поединком “Арсенал” побеждал еще в прошлом году: 26 декабря был бит в гостях “Норвич” со счетом 5:0. После этого на счету подопечных Артеты было три поражения и две ничьи, однако сегодня наконец-то "канониры" смогли заработать три очка в одном матче. При этом этот поединок был против команды, которая тоже имеет амбиции бороться за еврокубки – на этот раз "Арсенал" показал, кто именно больше заслуживает их.

Команды в течение первого тайма активно атаковали: центр поля был выжжен. Однако вот у ворот соперников было тяжело, ведь обе обороны играли на высоком уровне. Голкиперам редко приходилось вступать в игру, разве что после навесов – делал это чаще Рамсдейл.

Правда, стечение нескольких обстоятельств заставило один из нулей на табло стать единичкой. После подачи "канониров" от угла поля Уайт сбросил мяч в центр, Лаказетт в борьбе с Жозе Са протолкнул круглый снаряд дальше, а Габриэль добил его в ворота. Хозяева апеллировали к арбитру, что французский форвард сфолил на их голкипере, но судейская бригада даже после просмотра VAR не отменила гол. Кстати, этот мяч стал третьим для бразильца в текущем розыгрыше АПЛ – один из наиболее результативных защитников чемпионата.

FULL-TIME Wolves 0-1 Arsenal



Gabriel's goal proved enough for the visitors, who finished the match with ten men after Gabriel Martinelli received two yellow cards in quick succession#WOLARS pic.twitter.com/Dynz9RM4NF — Premier League (@premierleague) February 10, 2022

Следует отметить постоянный гул трибун в сторону Габриэля. На это повлиял не только забитый им гол, но и его поведение: защитник постоянно тянул время. На 61-й минуте он даже был за это наказан Майклом Оливером. Но в битве все средства хороши.

До перерыва "Вулверхэмптон" создал лишь один более-менее неплохой момент, и это благодаря дальнему удару Семеду - мяч пролетел в упор с правой стойкой. В общем, подопечные Лаже больше проводили времени с круглым снарядом, а во втором тайме и вообще зажали гостей на их половине поля.

Главным моментом второй половины встречи стало удаление Мартинелли, заработавшего две желтые карточки в течении нескольких секунд. Бразилец выпустил мяч за боковую линию на чужой части поля, затем оттолкнул игрока, бросавшего аут, а дальше еще и сбил убегавшего в контратаку Шикинью. Оливер снова поступил правильно.

Интересно, что сразу после удаления гол могли забить именно "канониры". Габриэль вертикальной передачей низом нашел впереди Лаказетта, француз вышел один на один, но не попал в створ ворот… Также и у "вулвз" был неплохой шанс, когда Саис пробивал по чуть ли не пустым воротам на подборе, но Рамсдейл успел встать и парировать удар в створ. Стоит отметить, что Аарон сегодня совершил очень много перехватов, которые могли привести к опасности.

???? Romain denied by a stunning save from Aaron Ramsdale! #COYW pic.twitter.com/Fd7oT8ApD4 — Wolves (@Wolves) February 10, 2022

Но не привели. Хозяева неплохо атаковали, однако завершающей стадии не было. Бруно Лаже даже сменил схему, выпустив второго нападающего, но и это не помогло: Фабиу Силва, такое чувство, вышел только мешать. Не пошла у него карьера в Англии.

Благодаря победе "Арсенал" вплотную приблизился к четвертому "Вест Хэму", имея на очко меньше при двух матчах в запасе. "Вулвз" же остался на восьмой позиции и теперь уступает "канонирам" пять зачетных пунктов. Но еврокубки все еще близки.

"Вулверхэмптон" – "Арсенал" 0:1

Гол: Габриэль 25

Вулверхэмптон: Са – Килмен, Коуди (Фабиу Силва), Саис – Семеду, Дендонкер, Невиш, Марсаль (Аит Нури) – Тринкау (Шикинью 62), Хименес, Поденсе

Арсенал: Рамсдейл – Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни – Томас, Джака – Сака (Холдинг 71), Эдегор, Мартинелли – Лаказетт (Нкетиа 81)

Предупреждения: Саис 36, Невиш 60 – Томас 33, Джака 45+1, Мартинелли 69, 69

Удаление: Мартинелли 69 (вторая желтая)