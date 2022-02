АПЛ. Арсенал минимально обыграл Вулверхэмптон и одержал первую победу в году

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Молинью Стедиум" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

В последний раз перед этим поединком “Арсенал” побеждал еще в прошлом году: 26 декабря был бит в гостях “Норвич” со счетом 5:0. После этого на счету подопечных Артеты было три поражения и две ничьи, однако сегодня наконец-то "канониры" смогли заработать три очка в одном матче. При этом этот поединок был против команды, которая тоже имеет амбиции бороться за еврокубки – на этот раз "Арсенал" показал, кто именно больше заслуживает их.

Команды в течение первого тайма активно атаковали: центр поля был выжжен. Однако вот у ворот соперников было тяжело, ведь обе обороны играли на высоком уровне. Голкиперам редко приходилось вступать в игру, разве что после навесов – делал это чаще Рамсдейл.

Правда, стечение нескольких обстоятельств заставило один из нулей на табло стать единичкой. После подачи "канониров" от угла поля Уайт сбросил мяч в центр, Лаказетт в борьбе с Жозе Са протолкнул круглый снаряд дальше, а Габриэль добил его в ворота. Хозяева апеллировали к арбитру, что французский форвард сфолил на их голкипере, но судейская бригада даже после просмотра VAR не отменила гол. Кстати, этот мяч стал третьим для бразильца в текущем розыгрыше АПЛ – один из наиболее результативных защитников чемпионата.

FULL-TIME Wolves 0-1 Arsenal



Gabriel's goal proved enough for the visitors, who finished the match with ten men after Gabriel Martinelli received two yellow cards in quick succession#WOLARS pic.twitter.com/Dynz9RM4NF