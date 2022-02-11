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Первый британец, который дважды взял ЛЧ. Сегодня юбилей у легенды Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Правда, "ушастые" трофеи он взял в Мадриде

Первый британец, который дважды взял ЛЧ. Сегодня юбилей у легенды Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стив Макманаман родился 11 февраля 1972-го в Ливерпуле. Сегодня ему исполняется 50 лет. Англичанин выступал на позиции вингера и плеймейкера. Десять лет защищал цвета "Ливерпуля", также играл за мадридский "Реал". Карьеру завершил в "Манчестер Сити".

Макманаман является наиболее титулованным и успешным английским футболистом, по количеству трофеев завоеванных за любой иностранный клуб.

Стив был первым британским игроком, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также был первым английским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов с не английским клубом. В 2008 году он занял третье место в ТОП-10 величайших британских футболистов игравших за границей, сразу после Кевина Кигана и Джона Чарльза

Читайте также30 лет спустя. Чем жил мир футбола, когда Ливерпуль в прошлый раз становился чемпионом

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В статье: Ливерпуль Стив Макманаман
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Krivbass6 (Кривой Рог)
11.02.2022 в 10:43
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