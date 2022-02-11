Первый британец, который дважды взял ЛЧ. Сегодня юбилей у легенды Ливерпуля

Стив Макманаман родился 11 февраля 1972-го в Ливерпуле. Сегодня ему исполняется 50 лет. Англичанин выступал на позиции вингера и плеймейкера. Десять лет защищал цвета "Ливерпуля", также играл за мадридский "Реал". Карьеру завершил в "Манчестер Сити".

Макманаман является наиболее титулованным и успешным английским футболистом, по количеству трофеев завоеванных за любой иностранный клуб.

Стив был первым британским игроком, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также был первым английским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов с не английским клубом. В 2008 году он занял третье место в ТОП-10 величайших британских футболистов игравших за границей, сразу после Кевина Кигана и Джона Чарльза