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Первый британец, который дважды взял ЛЧ. Сегодня юбилей у легенды Ливерпуля
Правда, "ушастые" трофеи он взял в Мадриде
Getty Images / Global Images Ukraine
Стив Макманаман родился 11 февраля 1972-го в Ливерпуле. Сегодня ему исполняется 50 лет. Англичанин выступал на позиции вингера и плеймейкера. Десять лет защищал цвета "Ливерпуля", также играл за мадридский "Реал". Карьеру завершил в "Манчестер Сити".
Макманаман является наиболее титулованным и успешным английским футболистом, по количеству трофеев завоеванных за любой иностранный клуб.
Стив был первым британским игроком, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также был первым английским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов с не английским клубом. В 2008 году он занял третье место в ТОП-10 величайших британских футболистов игравших за границей, сразу после Кевина Кигана и Джона Чарльза
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